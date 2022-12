En alerta máxima: Airbnb tomará medidas contra fiestas disruptivas en Nochevieja

Este fin de semana, la policía estará en alerta máxima en Estados Unidos por las travesuras de la víspera de Año Nuevo, al igual que la empresa de alquiler de viviendas, Airbnb, que está lanzando una nueva campaña contra las fiestas no autorizadas en el área de Dallas.

Airbnb anunció que está aumentando sus defensas para evitar fiestas disruptivas durante el fin de semana de víspera de Año Nuevo, ya que la compañía dice que continúa trazando una línea dura sobre las fiestas disruptivas y enfatiza los viajes seguros y responsables durante un fin de semana en el que algunos pueden estar más inclinados a tratar de realizar un fiesta no autorizada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Este fin de semana, habrá una prohibición de ciertas reservas de una noche durante la víspera de Año Nuevo para listados de casas completas. Estas defensas están vigentes para aquellos sin un historial de cuenta positivo o sin reservas previas en la plataforma.

También hay restricciones más estrictas para esos mismos huéspedes que intentan realizar reservas de dos y tres noches, con énfasis en los intentos de reservar localmente.

Airbnb dijo que este método se probó en Dallas la víspera de Año Nuevo con éxito, lo que evitó que se realizaran más de 2,400 reservas de un día. También se ha probado en otras ciudades del mundo desde 2020, más recientemente en EEUU durante Halloween, lo que ha llevado a una caída global de los incidentes de la fiesta de Año Nuevo en un 56%.

"El hecho de que no tengas reseñas no significa que no estés tramando nada bueno. Todo el mundo comienza en alguna parte. Pero lo que vemos es que las personas que se han ganado ese historial de reseñas positivas se han ganado esa confianza o Airbnb, no de repente, dar un giro y organizar una fiesta para 100 personas”, dijo Ben Breit, director de comunicaciones de confianza y seguridad de Airbnb.

Las restricciones entrarán en vigencia durante el fin de semana de Nochevieja en 11 países, incluido Estados Unidos.

“Las estadías tienen lugar en todo el mundo cada noche en Airbnb, y la gran mayoría de los huéspedes y anfitriones son respetuosos con los vecinos y brindan beneficios a su comunidad local. Estas defensas proactivas ayudarán a promover los viajes responsables y ayudarán a prevenir casos raros de comportamiento no deseado, y permitirán que los Anfitriones, los huéspedes y las comunidades disfruten de sus celebraciones de fin de año con mayor tranquilidad”, dijo Naba Banerjee, directora de productos y operaciones de confianza en Airbnb.

Los funcionarios de Airbnb le dijeron a NBC 5, afiliada de NBC en Dallas, que estas nuevas restricciones que se implementarán este fin de semana son parte de los sistemas de prevención contra las fiestas de la compañía, incluido un enfoque en los huéspedes menores de 25 años, sensores de ruido para los anfitriones y una prohibición total de las fiestas, que fue codificado durante el verano.

"Siempre habrá personas a las que no les importa cuáles son las reglas e intentarán romper esas reglas", dijo Breit. "No queremos fiestas, especialmente fiestas no autorizadas, en nuestras plataformas. Aunque es raro, simplemente no es algo bueno. Puede ser perjudicial para nuestros anfitriones, puede ser perjudicial para nuestros vecinos", agregó.

Airbnb también opera una Línea de Apoyo Vecinal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Están alentando a cualquiera a usarlo si creen que un alquiler vecino está infringiendo las reglas.

Puede leer más sobre la represión en la víspera de Año Nuevo 2022 aquí.