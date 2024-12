La empresa número 1 donde los trabajadores están contentos con su salario

El lugar donde los trabajadores están más contentos con su salario no es una gran empresa tecnológica con sede en una costosa ciudad costera, sino una empresa de recursos humanos ubicada en el Sun Belt.

Paycom, una empresa de tecnología de recursos humanos y nóminas con sede en Oklahoma City, fue nombrada la empresa número 1 en cuanto a mejor remuneración, según el último análisis del sitio de reseñas de empleados Comparably.

La clasificación de Comparably considera 20 millones de reseñas anónimas de empleados del año pasado y reconoce a los mejores empleadores en función de las evaluaciones de los trabajadores de su paquete de compensación total, incluido lo contentos que están con su salario, aumentos, bonificaciones, beneficios, acciones y capital.

Se pidió a los trabajadores que respondieran a preguntas como:

¿Cree que le pagan de manera justa?

¿Está satisfecho con sus beneficios?

¿Con qué frecuencia recibe un aumento?

¿Su empresa otorga bonificaciones anuales? Si corresponde, ¿está satisfecho con sus acciones o capital?

Un empleado de Paycom destacó la generosa estructura de comisiones, el tiempo libre y los beneficios de atención médica de la empresa. Mientras tanto, en el puesto n.° 3, Adobe, un empleado elogió el tiempo libre ilimitado de la empresa en la nube, y un crítico de Salesforce, en el puesto n.° 5, se mostró satisfecho con sus aumentos constantes y su generoso capital.

A continuación, se presentan las 10 principales empresas donde los trabajadores están más satisfechos con su salario y sus beneficios.

Paycom

Sede: Oklahoma City, Oklahoma

Negocio: Empresa de tecnología de nóminas y recursos humanos Boston Consulting Group

Sede: Boston, Massachusetts

Negocio: Empresa de consultoría Adobe

Sede: San José, California

Negocio: Empresa de software Waste Connections

Sede: Spring, Texas

Negocio: Proporciona servicios de recolección y eliminación de residuos Salesforce

Sede: San Francisco, California

Negocio: Empresa de software basada en la nube que proporciona servicios de gestión de relaciones con los clientes Workday

Sede: Pleasanton, California

Negocio: Proporciona aplicaciones empresariales basadas en la nube para la gestión financiera y de recursos humanos Elastic

Sede: San Francisco, California

Negocio: Plataforma para soluciones basadas en búsquedas Calix

Sede: San José, California

Negocio: Proveedor de software Squarespace

Sede: Nueva York, Nueva York

Negocio: Plataforma de comercio electrónico y creación de sitios web Hubspot

Sede: Cambridge, Massachusetts

Negocio: Plataforma de clientes para dar soporte Empresas en ventas, marketing y atención al cliente



Según datos recientes del Pew Research Center, cada vez hay más personas que no están satisfechas con su salario. Este año, el 29 % de los trabajadores estadounidenses afirman estar insatisfechos con su salario, y a muchos les preocupa que su salario no se haya adaptado al coste de la vida, que les paguen menos de lo que deberían por la calidad o la cantidad de trabajo que realizan, que no ganen lo suficiente para pagar sus facturas o que les paguen menos que a un compañero de trabajo que hace un trabajo similar.