Emergencia en altamar: se vuelca embarcación con decenas de migrantes

SAN JUAN - Al menos 11 personas fallecieron este jueves al naufragar una embarcación con decenas de migrantes a bordo al oeste de Puerto Rico, según informó la Guardia Costera estadounidense.

La Guardia Costera indicó en su cuenta oficial de Twitter que por el momento han logrado rescatar a 31 sobrevivientes, 11 mujeres y 20 hombres.

La embarcación, sospechosa de transportar migrantes de forma ilegal desde República Dominicana, volcó a aproximadamente 10 millas náuticas al norte del islote puertorriqueño de Desecheo.

Los guardacostas, junto a unidades marítimas de Puerto Rico, llevan a cabo desde el mediodía de hoy una gran operación de rescate en la zona.

Según el comunicado previo de la Guardia Costera, se trata de "un caso de rescate masivo de una cantidad indeterminada de personas en el agua".

Los vigilantes de la Guardia Costera recibieron una comunicación aproximadamente a las 11.47 hora local informando que la tripulación de un avión de Aduanas y Protección Fronteriza había visto una embarcación volcada con personas en el agua que parecían no llevar chalecos salvavidas.

A la zona fueron enviados varios helicópteros MH-60T, desde la Estación Aérea de Borinquen y el patrullero de la Guardia Costera Joseph Tezanos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, insistió este domingo en pedir a los migrantes que tratan de entrar en el país por la frontera con México que no lo hagan: "No vengan, la frontera no está abierta".

También están apoyando las labores de las agencias federales personal de las Unidades Marítimas de la Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de los municipios occidentales de Aguadilla y Añasco.

El franja marítima conocida como Canal de Mona, que separa República Dominicana de Puerto Rico, es una ruta habitual de migración y todas las semanas son intervenidas embarcaciones.

La Guardia Costera anunció hoy que repatrió a 44 dominicanos a un buque de la Armada de ese país después de que fueran interceptados en el Canal de la Mona dos embarcaciones que trataban de llegar de forma ilícita a la costa oeste de Puerto Rico.

También es escenario de naufragios como el de hoy. Hace tres días, los guardacostas informaron que habían rescatado a un total de 68 personas y que habían recuperado el cuerpo de una fallecida tras hundirse su embarcación.