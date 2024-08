Embajador de EEUU en México: “El Mayo” Zambada fue llevado a Texas “contra su voluntad”

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó el viernes que el histórico narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente detenido en EEUU, llegó a Texas en un avión privado “contra su voluntad” aunque el otro arrestado junto con él, Joaquín Guzmán López sí se entregó.

Agregó que en el avión en el que llegaron los dos miembros del cártel de Sinaloa no hubo participación de las autoridades de su país y que fue Guzmán López, hijo del exlíder de la organización actualmente encarcelado en Estados Unidos, el que a su vez, entregó a Zambada.

“Esto era una operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro”, dijo el diplomático sin ahondar más en este punto.

Sus palabras hacen pensar que Guzmán López le podría haber tendido una trampa a Zambada.

"No hubo recursos de Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, aseguró en conferencia de prensa.

Zambada y Guzmán López quedaron detenidos el pasado 25 de julio al llegar en un avión privado a Texas procedente de México.

Aunque en un primer momento se pensó que la aeronave salió del estado fronterizo de Sonora, Salazar dijo que se supone que salió de Sinaloa.

Los comentarios de Salazar son las primeras declaraciones oficiales de autoridades estadounidenses con algún pormenor sobre las detenciones.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya había dicho que Guzmán López estaba en negociaciones con autoridades estadounidenses para entregarse y había dejado la puerta abierta de que “El Mayo” pudiera haber hecho lo mismo.

Incluso no descartó que se hubiera tratado de una operación encubierta de Estados Unidos aunque reconoció que no tenía pruebas de ello.

Estas dos últimas suposiciones del mandatario fueron tajantemente negadas hoy por Salazar quien subrayó que su país siempre respeta la soberanía de México.

AP reportó que Zambada fue engañado para subir a la aeronave y un abogado de “El Mayo” denunció ante la prensa que su cliente había sido secuestrado y metido en el avión. López Obrador aseguró que la fiscalía ya investiga si hubo tal secuestro.

Los dos narcotraficantes que ya han sido presentados ante las cortes de ese país —Zambada en El Paso; Guzmán López en Chicago— están acusados de varios cargos vinculados al tráfico de droga. Ambos se han declarado no culpables.