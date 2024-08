El lanzamiento de la FAFSA fue un “fracaso rotundo”, dice un experto en ayuda universitaria

Según la mayoría de las opiniones, el lanzamiento de la nueva Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), fue desastroso desde el principio. Incluso ahora, algunos estudiantes universitarios no saben el estado de los incentivos para el otoño.

“La mala planificación del Departamento ha llevado a un fracaso rotundo: algunos estudiantes universitarios podrían no tener dólares de ayuda financiera en sus manos a tiempo para comenzar las clases en las próximas semanas”, dijo Beth Maglione, presidenta interina y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes.

Para evitar que se repitan los mismos problemas, el Departamento de Educación de EEUU anunció recientemente que el lanzamiento del formulario de solicitud de ayuda federal para estudiantes del próximo año, también se retrasará.

Un "nuevo enfoque" para la FAFSA 2025-26

La FAFSA 2025-26 estará disponible para los solicitantes el 1 de diciembre o antes, luego de una implementación gradual que comenzó el 1 de octubre para "identificar y resolver el tipo de errores del sistema que pueden hacer descarrilar a millones de estudiantes", dijo el Departamento de Educación. (Normalmente, los estudiantes tienen acceso al formulario del próximo año académico en octubre).

"Luego de un ciclo de FAFSA 2024-25 desafiante, el Departamento escuchó atentamente los aportes de los estudiantes, las familias y las instituciones de educación superior, realizó cambios sustanciales en el liderazgo y las operaciones en la Ayuda Federal para Estudiantes y está adoptando un nuevo enfoque este año que mejorará significativamente la experiencia de la FAFSA", dijo el Secretario de Educación de los EEUU Miguel Cardona en un comunicado.

El experto en educación superior Mark Kantrowitz dijo que es escéptico de que el departamento pueda abordar todos los desafíos que han plagado la solicitud de ayuda federal para estudiantes de este año en los próximos meses, sin mencionar el formulario del próximo año.

“Dado que todavía hay más de dos docenas de problemas sin resolver de la FAFSA 2024-25, queda por ver si la FAFSA 2024-25 se implementará por completo para el 1 de octubre o el 1 de diciembre, y mucho menos la FAFSA 2025-26”, dijo Kantrowitz.

“El hecho de que el Departamento de Educación de EEUU diga que lo hará para el 1 de diciembre no significa que lo hará a tiempo”, agregó.

Las familias “están recurriendo a los préstamos para la universidad”

Para muchas familias, la ayuda financiera es crucial cuando se trata de cubrir los costos universitarios, que ahora han alcanzado las seis cifras.

La FAFSA sirve como puerta de entrada a todo el dinero de ayuda federal, incluidos los préstamos federales para estudiantes, los programas de trabajo y estudio y, especialmente, las becas, que se han convertido en el tipo de ayuda más crucial porque, por lo general, no es necesario devolverlas.

En parte debido a los problemas con el nuevo formulario, los estudiantes ahora dependen más de los préstamos, según el reciente informe de Sallie Mae How America Pays for College. La proporción de padres que solicitan préstamos PLUS federales para padres para ayudar a cubrir los costos de la educación universitaria de sus hijos también ha aumentado, según muestran otros estudios.

"Realmente hemos visto que, en tiempos de dificultades económicas, (las familias) están recurriendo a los préstamos para la universidad", dijo Jennifer Berg, vicepresidenta de asuntos públicos de la firma de investigación de mercado Ipsos, que se asoció con Sallie Mae para el informe.



"Ahí es cuando la FAFSA realmente juega un papel", dijo Berg.

Para ese fin, es más importante que la FAFSA esté completamente funcional para el próximo año, incluso si eso significa otro inicio retrasado, dicen la mayoría de los expertos.

“El hecho de que todavía hoy estemos lidiando con las secuelas de la implementación de la FAFSA de este año demuestra lo imperativo que es que el proceso se pruebe exhaustivamente de principio a fin”, dijo Maglione de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes.

Aunque una FAFSA confiable supera el aplazamiento, “reconocemos que es un difícil equilibrio entre la funcionalidad y la fecha de lanzamiento”, agregó Kim Cook, directora ejecutiva de la Red Nacional de Logros Universitarios, pero vale la pena siempre que la FAFSA esté completamente operativa para el 1 de diciembre.

“Nuestros estudiantes necesitan saber que pueden pagar la universidad y mantenerse en el camino correcto para inscribirse”, dijo Cook.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Dickler para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.