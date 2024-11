Los republicanos del Senado eligen nuevo líder tras la renuncia de Mitch McConnell

WASHINGTON — Los senadores republicanos se reunirán a puertas cerradas el miércoles para elegir un nuevo líder, poniendo fin a una batalla que ha dividido al partido y ha enfrentado a un candidato respaldado por aliados vocales del presidente electo Donald Trump contra dos senadores de larga trayectoria con conocimiento institucional y profundas relaciones en el cuerpo.

En la carrera tripartita participan los senadores John Thune, de Dakota del Sur, actual líder del partido; John Cornyn, de Texas, exlíder del partido; y Rick Scott, de Florida, un candidato desfavorecido que acaba de ganar un segundo mandato. Los senadores republicanos celebraron un foro de candidatos el martes por la noche después de que el Congreso regresara de un largo receso.

La elección secreta se llevará a cabo el miércoles por la mañana; los senadores en ejercicio y los recién elegidos podrán votar, y no está claro quién ganará. Sólo un puñado de miembros ha dicho cómo votará, y la mayoría no ha revelado sus intenciones. Si nadie obtiene la mayoría en la primera votación, el que obtenga menos votos será eliminado y los dos que obtengan más votos se enfrentarán en una segunda votación.

QUIÉNES SUENAN COMO REEMPLAZO DE MCCONNEL

El ganador será el líder de la mayoría durante los próximos dos años después de que los republicanos ganaran el control del Senado en las elecciones. El vencedor reemplazará al senador Mitch McConnell, de 82 años y de Kentucky, quien se retira del liderazgo del partido después de un mandato de 18 años que lo convirtió en el líder con más tiempo en el cargo en la historia del Senado.

Thune y Cornyn, que fueron elegidos por primera vez durante la presidencia de George W. Bush, provienen de un ala institucionalista del Partido Republicano y han ido escalando posiciones. Ambos tienen relaciones de larga data dentro de la conferencia y pueden afirmar que son los siguientes en la lista, ya que ambos han sido el segundo republicano en importancia durante seis años.

El senador Kevin Cramer, RS.D., dijo que votará por Thune, pero admitió que hay "muy poca" diferencia entre él y Cornyn. "Aunque Cornyn me dijo ayer... la gente dice que son una imagen reflejada el uno del otro. A lo que yo digo, creo que John Thune se sentiría ofendido por eso", dijo Cramer.

El senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, un aliado de Trump que respalda a Thune, dijo: "Creo que al final del día, Thune todavía gana".

Thune, por su parte, dijo después de la reunión: "Nos sentimos bien con la situación actual, pero nunca se sabe hasta que los votantes votan".

Las cifras dadas a conocer a la medianoche favorecen al partido Republicano.

Sus colegas consideran a Scott, elegido por primera vez en 2018, como una figura más divisiva, y ha sido un crítico vocal de McConnell durante años. Se ha alineado sólidamente con el ala MAGA del partido y ha conseguido el apoyo de algunos aliados de Trump para el cargo, entre ellos el comentarista de derecha Tucker Carlson, el benefactor multimillonario Elon Musk y la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia.

"Creo que estoy en una posición única para ayudar a que se cumpla la agenda de Trump... Soy optimista y creo que voy a ganar. Estoy hablando de las cosas que a la gente le importan, así que ya veremos", dijo Scott a NBC News el martes.

Pero Trump no ha intervenido. Su capacidad para ungir a su líder elegido se ve complicada por el voto secreto, lo que significa que no sabrá qué senadores no apoyan a su candidato preferido, ni podrá castigarlos políticamente.

Los tres candidatos se presentan con la promesa de llevar a cabo la agenda de Trump, un claro punto de acuerdo entre ellos.

Thune y Cornyn también están promocionando su destreza para recaudar fondos y donaciones para ayudar a sus colegas a ganar elecciones.

Según el presidente electo, Homan estará a cargo de la deportación de extranjeros ilegales.

"Mientras el Congreso regresa a Washington, debemos preparar al Senado para avanzar con la agenda [de Trump] en el plano legislativo y asegurar que el presidente electo pueda empezar a trabajar con sus designados confirmados lo antes posible", escribió Thune en un artículo de opinión para FoxNews.com. "La mayoría republicana del Senado trabajará con el presidente Trump para asegurar que el calendario del Senado nos permita confirmar a sus nominados y aprobar nuestra agenda compartida lo más rápido y eficientemente posible".

En una carta a sus compañeros republicanos en el Senado el martes, Cornyn escribió: "Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, debemos hacer que el Senado vuelva a funcionar", y prometió descentralizar el poder.

"Con ese fin, volveremos a invertir en un proceso de comité del Senado para impulsar una agenda legislativa agresiva que asegure nuestra frontera, reduzca el gasto federal, impulse nuestra economía, libere el potencial energético de la nación y revierta las malas políticas de Biden-Harris", continuó Cornyn. "Nuestra posición predeterminada para la legislación considerada en el pleno será un proceso de enmiendas abierto administrado por los presidentes de los comités para permitir enmiendas y aumentar el debate".

Como parte de la reestructuración del liderazgo, el senador John Barrasso de Wyoming se postula sin oposición para el puesto número 2 de líder de la mayoría. Y el puesto número 3 presenta una batalla entre los senadores Tom Cotton de Arkansas y Joni Ernst de Iowa.

Cuando se le preguntó sobre la confianza que el equipo de Cotton muestra de que tiene los votos, Ernst dijo que no está tan segura.

"Kamala Harris también pensó que tenía los votos", dijo Ernst.