Clientes juntos y sin cubrebocas: restaurante de Colorado se vuelve viral y recibe orden de cierre

El restaurante C&C Breakfast and Korean Kitchen recibió una orden de cierre de las autoridades de salud del Condado Douglas, luego de que el fin de semana del Día de la Madre abrirán sus puertas al público y violaran las reglas vigentes de distanciamiento social impuestas por el gobierno de Colorado.

Los dueños de este negocio decidieron abrir tras el cierre obligado por la pandemia del COVID-19, y no tomaron precauciones para mantener el distanciamiento social, por lo que de un momento a otro decenas de personas, muchas sin protección y uso de cubrebocas, llenaron el lugar, de acuerdo con videos publicados en las redes sociales.

Hay que destacar que el Condado Douglas, en donde se encuentra el restaurante, no obliga a usar cubrebocas, por lo que estos son de uso voluntario.

Nick Pucket grabó un video y los subió en redes sociales, por lo que rápidamente el caso se volvió viral no solo en Colorado, ya que vía Twitter llegó a varios rincones del planeta.

A pesar de recibir una orden de cierre indefinido por parte del Departamento de Salud del tricondado Douglas, Adams y Arapahoe, los dueños de este restaurante se niegan a cerrar por lo que este lunes volvieron a desafiar al gobierno local y operaron con puertas abiertas al público.

Uno de los copropietarios de este negocio, Jesús Arellano, quien es hispano-coreano, asegura que están siendo discriminados por el gobierno. “¿Por qué otros negocios pueden estar abiertos? ¿Por qué los restaurantes somos discriminados y no podemos abrir como hacen los demás?”.

Para él, es totalmente injusto que otros negocios puedan operar y ellos no. También aseguró que en el Condado Douglas son múltiples los negocios que operan de forma ilegal, lo que representa un verdadero riesgo de contagio del COVID-19. “La gente dice que nos entiende, pero no saben lo difícil que es difícil decirle a un empleado que no tiene trabajo.

“Pusimos una nota en la entrada que dice a los clientes que si no se sienten seguros, no entren. También le dimos libertad a nuestros empleados de no venir a trabajar si lo consideraban riesgoso”, aseguró Arellano.

Un restaurante de Castle Rock reabrió ilegalmente sin cumplir normas de distanciamiento social ahora tiene que cerrar por desafiar las leyes del estado.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, se refirió al tema en su conferencia de prensa de este lunes 11 de mayo y aseguró “si permitimos que en el Condado Douglas los restaurantes abran al publico y operen de forma ilegal, el condado se convertirá en una fuente critica de contagio del COVID-19”.

Los planes del gobierno estatal aseguran que los restaurantes y bares volverían a operar para el público el fin de semana del Día de los Caídos, a partir del 22 de mayo, pero la decisión definitiva aún no se ha tomado ya que hay que esperar a ver como sigue la curva de contagios y muertes en el estado antes de dar este paso en busca de reabrir la economía.