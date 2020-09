Tras polémica visita de Pelosi, dueña de peluquería en San Francisco anuncia el cierre de su negocio

La dueña del salón de belleza en San Francisco que compartió las grabaciones de Nancy Pelosi sin tapabocas mientras la atendían en el lugar anunció en una entrevista con Fox News que cerrará la peluquería ante la cantidad de mensajes negativos en su contra.

"Me da miedo regresar por los mensajes que he recibido. Así que sí, es un poco aterrador y triste (...) No puedo más con San Francisco y estoy cerrando mis puertas desafortunadamente", dijo Erica Kious al programa “Tucker Carlson Tonight".

Pelosi enfrenta desde entonces fuertes críticas después de que Fox News transmitiera las imágenes de vigilancia del salón de belleza en las que la mostraban caminando por el local con el cabello mojado y con una máscara alrededor del cuello en lugar de la nariz. En el clip, un estilista con tapabocas la sigue y no había ningún otro cliente.

"Viví allí por 15 años y nunca me sentí así... Es muy triste", agregó Kious, quien recibió más de $300,000 en una campaña de recolección de dinero en GoFundMe después del escándalo, según Fox News.

La visita de Pelosi desató una controversia nacional, pues los salones de belleza en San Francisco aún estaban cerrados en ese momento bajo mandato de las autoridades como medida de precaución para la propagación del coronavirus.

Pelosi dijo la semana pasada que asumía la responsabilidad y que confío en la palabra de Kious de que sí podía pedir una cita y que la atendarían a ella únicamente.

En momentos en que el virus devasta al país y su economía, los dos apenas pueden dirigirse la palabra.

"Fue una trampa. Asumo la responsabilidad de caer en una trampa", dijo la senadora demócrata. Kious le respondió que sus acusaciones eran "falsas e indignantes".

Los críticos, incluido el presidente Donald Trump, la llamaron hipócrita y le preguntaron por qué no conocía las reglas relacionadas con el coronavirus en su ciudad natal.