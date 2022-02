“Genial”: Trump alaba a Putin y afirma que EEUU debería hacer lo mismo en la frontera sur

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó este martes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por las recientes medidas en regiones separatistas de Ucrania que han alarmando al mundo.

"Esto es genial. Putin declara una gran parte de Ucrania, de Ucrania, Putin lo declara independiente. Oh, eso es maravilloso", dijo Trump para el pódcast "The Clay Travis and Buck Sexton Show".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Me dije: '¿Qué tan inteligente es eso?' Y va a entrar y ser un pacificador. Esa es la fuerza de paz más fuerte", agregó en la entrevista desde su casa en Mar-a-Lago, Florida.

"Podríamos usar eso en nuestra frontera sur. Esa es la fuerza de paz más fuerte que he visto", sugirió.

El exmandatario criticó también el manejo de la crisis entre Ucrania y Rusia por el presidente Joe Biden. "Esto nunca hubiera pasado con nosotros. Si hubiera estado en el cargo, ni siquiera imaginable. Esto nunca hubiera pasado", dijo.

El presidente Biden anunció este martes sanciones contra bancos y oligarcas rusos e impidiéndole negociar su deuda en los mercados estadounidenses y europeos, en respuesta a las recientes medidas de Vladimir Putin en territorio cercano a Ucrania.

En una breve alocución, Biden comentó que si Rusia sigue adelante con "esta invasión", Estados Unidos está preparado para agregar más sanciones.