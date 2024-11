Juez decidirá que pasará con el veredicto de Trump en caso de dinero por silencio

NUEVA YORK - Donald Trump convirtió su condena penal en un grito de apoyo. Sus partidarios pusieron "Voto por el delincuente" en camisetas, gorras y carteles en el césped.

"El verdadero veredicto lo dará el pueblo el 5 de noviembre", proclamó Trump tras su condena en Nueva York la primavera pasada por 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Ahora, apenas una semana después de la contundente victoria electoral de Trump, un juez de Manhattan está a punto de decidir si mantiene el veredicto sobre el dinero subrepticio o lo desestima debido a una decisión de la Corte Suprema de EEUU en julio que otorgó a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales.

El juez Juan M. Merchan ha dicho que emitirá una opinión por escrito el martes sobre la petición de Trump de anular su condena y ordenar un nuevo juicio o desestimar por completo la acusación.

Se esperaba que Merchán se pronunciara en septiembre, pero lo aplazó "para evitar cualquier apariencia" de que estaba tratando de influir en las elecciones. Su decisión podría congelarse de nuevo si Trump toma otras medidas para retrasar o poner fin al caso.

Si el juez mantiene el veredicto, el caso estaría en camino para la sentencia el 26 de noviembre - aunque eso podría cambiar o desaparecer dependiendo de las apelaciones u otras maniobras legales.

Los abogados de Trump han estado luchando durante meses para revertir su condena, que implicó esfuerzos para ocultar un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, cuyas acusaciones de affaire amenazaron con perturbar su campaña de 2016.

Trump niega su acusación, mantiene que no hizo nada malo y ha denunciado el veredicto como un resultado "amañado y vergonzoso" de una "caza de brujas" con motivaciones políticas destinada a perjudicar su campaña.

La sentencia del Tribunal Supremo otorga a los expresidentes inmunidad judicial por actos oficiales -cosas que hacen como parte de su trabajo como presidente- y prohíbe a los fiscales utilizar pruebas de actos oficiales para tratar de demostrar que una conducta puramente personal violó la ley.

Trump era un ciudadano privado -hacía campaña para presidente, pero ni había sido elegido ni había jurado el cargo- cuando su entonces abogado Michael Cohen pagó a Daniels en octubre de 2016.

Pero Trump era presidente cuando Cohen recibió el reembolso, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de reembolso en el Despacho Oval. Esos reembolsos, según los jurados, fueron falsamente registrados en los registros de Trump como gastos legales.

Los abogados de Trump sostienen que la fiscalía de Manhattan «contaminó» el caso con pruebas -incluidos testimonios sobre el primer mandato de Trump como presidente- que no deberían haberse permitido.

Los fiscales sostienen que el fallo del alto tribunal no proporciona "ninguna base para perturbar el veredicto del jurado." La condena de Trump, dijeron, implicó actos no oficiales -conducta personal por la que no es inmune.

El Tribunal Supremo no definió un acto oficial, dejando eso a los tribunales inferiores. Tampoco dejó claro cómo su fallo -que surgió de uno de los dos casos penales federales de Trump- se refiere a los casos a nivel estatal como el enjuiciamiento de Trump por dinero subrepticio.

"Hay varios aspectos turbios de la sentencia del tribunal, pero uno que es particularmente relevante para este caso es la cuestión de lo que cuenta como un acto oficial", dijo el profesor de derecho de la Universidad George Mason, Ilya Somin. "Y creo que es extremadamente difícil argumentar que este pago a esta mujer sí califica como un acto oficial, por una serie de razones bastante obvias".

Los esfuerzos de Trump para borrar el veredicto han adquirido una nueva urgencia desde su elección, con una fecha de sentencia que se avecina a finales de mes y posibles castigos que van desde una multa o libertad condicional hasta hasta cuatro años de prisión.

Los presidentes electos no suelen disfrutar de las mismas protecciones legales que los presidentes, pero Trump y sus abogados podrían tratar de aprovechar su estatus único como ex y futuro comandante en jefe en una especie de tarjeta "Salir de la cárcel gratis".

Un argumento probable: Trump no sólo se estaría salvando a sí mismo de una posible pena de prisión, sino que estaría evitando a la nación la calamidad de que su líder esté entre rejas, por remota que sea esa posibilidad.

"Pedirá a todos los tribunales del mundo que intervengan si puede, incluido el Corte Suprema, así que eso podría alargar un poco las cosas", dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Syracuse David Driesen, autor del libro "The Specter of Dictatorship: Habilitación judicial del poder presidencial".

Al mismo tiempo, Trump ha estado intentando trasladar de nuevo el caso de un tribunal estatal a un tribunal federal, donde también podría hacer valer su inmunidad. Sus abogados han pedido al Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EEUU que revoque la decisión de septiembre de un juez que denegó el traslado.

Si Merchan ordena un nuevo juicio, parece poco probable que eso pueda ocurrir mientras Trump esté en el cargo.

Los abogados de Trump argumentaron en documentos judiciales que, dado el fallo del Tribunal Supremo, no se debería haber permitido a los miembros del jurado escuchar asuntos como sus conversaciones con la entonces directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, ni el testimonio de otro ayudante sobre sus prácticas laborales.

También estaba prohibido, dijeron, que los fiscales utilizaran el informe de divulgación financiera de Trump de 2018, que estaba obligado a presentar como presidente. Una nota a pie de página mencionaba que Trump reembolsó a Cohen en 2017 por gastos no especificados del año anterior.

Los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, argumentaron que los fiscales estaban tratando de "asignar un motivo criminal" a algunas de las acciones de Trump en el cargo para "perjudicarlo injustamente". Por ejemplo, escribieron, los fiscales impulsaron la "dudosa teoría" de que algunos de los tuits de Trump en 2018 eran parte de una «campaña de presión» para evitar que Cohen se volviera contra él.

La decisión de inmunidad "excluye la investigación de esos motivos", escribieron Blanche y Bove.

Los fiscales replicaron que el fallo no se aplica a las pruebas en cuestión y que, a pesar de ello, es "solo una astilla de las montañas de testimonios y pruebas documentales" que el jurado consideró.