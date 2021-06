El Departamento de Justicia argumenta sustituir a Trump como acusado en la demanda de E. Jean Carroll

NUEVA YORK - Donald Trump no puede ser considerado personalmente responsable por los comentarios "groseros" e "irrespetuosos" que hizo mientras era presidente sobre una mujer que lo acusó de violación, dijeron este lunes abogados del Departamento de Justicia.

Los abogados le dijeron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en Manhattan que responder a las acusaciones de mala conducta se encuentra dentro de las actividades que forman parte de la oficina de cualquier presidente.

Trump estaba actuando "dentro del alcance de su oficina" al negar las irregularidades después de que los reporteros de la Casa Blanca le preguntaran sobre las afirmaciones de la columnista E. Jean Carroll en un libro de junio de 2019 de que la atacó a mediados de la década de 1990 en una tienda departamental de lujo en Manhattan, la escribieron abogados de la oficina de Washington del Departamento de Justicia.

“Tales irregularidades pueden incluir no solo los graves cargos de comportamiento delictivo presentados aquí, sino una variedad de actividades que incluyen fraude y malversación. Los funcionarios no salen de los límites de su oficina simplemente porque están respondiendo preguntas sobre acusaciones sobre sus vidas personales ”, dijeron.

Las declaraciones de Trump sobre Carroll incluyeron que ella estaba "totalmente mintiendo" para vender sus memorias y que "no es mi tipo". Los abogados federales han dicho que tuvo que responder a sus reclamos porque esencialmente cuestionaron su aptitud para ocupar un cargo público. En los periódicos del lunes, escribieron que Trump usó un lenguaje "crudo e irrespetuoso" al cuestionar la credibilidad de Carroll.

Los documentos se presentaron después de que el Departamento de Justicia apeló una decisión del juez Lewis A. Kaplan, quien dictaminó en octubre que Trump no puede usar una ley que proteja a los empleados federales de ser demandados individualmente por cosas que hacen dentro del ámbito de su empleo.

Roberta Kaplan, abogada de Carroll, dijo en un comunicado que era horrible que Trump violó a su cliente, pero que era "realmente impactante que el actual Departamento de Justicia permitiera que Donald Trump se saliera con la suya mintiendo al respecto, privando así a nuestro cliente de su día en la corte."

"La posición del Departamento de Justicia no solo es legalmente incorrecta, es moralmente incorrecta, ya que les daría a los funcionarios federales licencia libre para encubrir la conducta sexual inapropiada privada al brutalizar públicamente a cualquier mujer que tenga el coraje de presentarse", dijo. "Llamar a una mujer a la que agrediste sexualmente 'mentirosa', 'puta' o 'no es mi tipo', como lo hizo Donald Trump aquí, no es el acto oficial de un presidente estadounidense".

En un comunicado, Carroll dijo: “Mientras las mujeres de todo el país se ponen de pie y responsabilizan a los hombres por agresiones, el Departamento de Justicia está tratando de evitar que yo tenga ese mismo derecho. ¡Estoy enojada! ¡Estoy ofendida!"