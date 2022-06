Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles: lo que necesita saber

LOS ÁNGELES -La Novena Cumbre de las Américas reunirá a líderes de países de América del Norte, Centroamérica y America del Sur, junto con el Caribe, para colaborar en cómo avanzar una amplia gama de propuestas en el Hemisferio Occidental.

La cumbre comenzará este lunes y se extenderá hasta el viernes. Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y el tema de este año es "Construyendo un Futuro Sostenible, Resiliente y Equitativo".

Esto es lo más importante que debe saber sobre la Cumbre de las Américas.

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

La primera Cumbre de las Américas se celebró en 1994 en Miami, Florida, y fue convocada por el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

El objetivo de la cumbre es reunir a los líderes mundiales de los países del hemisferio occidental y tener conversaciones productivas sobre temas como el crecimiento económico, la democracia, mejorar la comunicación entre países y los derechos humanos.

En la cumbre de este año, Estados Unidos organizará tres foros que guiarán la dirección de la cumbre.

Esos tres foros son el Noveno Foro de la Sociedad Civil, el Sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la Cuarta Cumbre de CEO de las Américas.

La misión de cada foro es fomentar el diálogo entre los líderes políticos.

En la cumbre de 2018, el exvicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sugirió la idea de que la próxima cumbre se realice en este país. Esta es la segunda vez que Estados Unidos organiza la cumbre desde 1994.

Los Ángeles fue seleccionada como la ciudad anfitriona de la cumbre debido a la rica historia diversa y sirve como un crisol de culturas con una población que representa alrededor de 140 países diferentes. Los Ángeles es también el hogar de las comunidades hispanas y latinas más grandes de los Estados Unidos.

La Casa Blanca anunció oficialmente que Los Ángeles sería la ciudad anfitriona en enero de 2022.

¿Qué líderes de las Américas asistirán?

Dado que Estados Unidos es el anfitrión de la cumbre de este año, también es el responsable de los líderes invitados.

En su mayor parte, todos los países a los que se les ha extendido una invitación planean asistir a la cumbre.

Estados Unidos ha decidido no extender invitaciones a tres países, lo que se ha multiplicado en otros países que amenazan con no asistir si no se extienden las invitaciones.

Cuba, Nicaragua y Venezuela no han recibido invitaciones. La decisión de Estados Unidos sobre esto se produce después de que dijeron que no cumplen con los requisitos enumerados en la Carta Democrática Interamericana.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una sesión informativa que podría enviar un representante para ocupar su lugar si no se envían invitaciones a esos países.

“Si todos los países están invitados, voy a asistir a la cumbre”, dijo López Obrador a Associated Press. “Si no están invitados todos los países, va a asistir el representante del gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”.

La presencia de México en la cumbre es importante ya que es el vecino directo de los Estados Unidos y ambos países trabajan de cerca en varios temas, incluida la inmigración.

Otros países como El Salvador, Honduras y Guatemala también han sugerido hacer lo mismo.