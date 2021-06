Corte suspende a Rudy Giuliani de ejercer la abogacía en el estado de Nueva York

Lo que debes saber El exalcalde de la Ciudad de Nueva York y abogado del ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, ha sido suspendido de ejercer la abogacía en el estado de Nueva York.

El fallo impide a Giuliani ejercer la abogacía en el estado, pero no lo despoja de su licencia de abogado.

En enero, se reportó que Giuliani también enfrentaba una posible expulsión del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York por comentarios incendiarios que hizo a los partidarios del presidente Donald Trump el 6 de enero antes de que asaltaran violentamente el Capitolio de Estados Unidos. Pero, ese movimiento fue independiente del fallo del jueves.

NUEVA YORK -- El exalcalde de la Ciudad de Nueva York y abogado del ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, ha sido suspendido de ejercer la abogacía en el estado de Nueva York.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El fallo impide a Giuliani ejercer la abogacía en el estado, pero no lo despoja de su licencia de abogado.

"Llegamos a la conclusión de que hay pruebas incontrovertidas de que el demandado comunicó declaraciones demostrablemente falsas y engañosas a los tribunales, los legisladores y el público en general en su calidad de abogado del ex presidente Donald J. Trump y de la campaña de Trump en relación con el fallido intento de reelección de Trump en 2020", dictaminó un tribunal estatal.

"Estas declaraciones falsas se hicieron para reforzar indebidamente la narrativa del encuestado de que debido al fraude electoral generalizado, la victoria en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020 le fue robada a su cliente. Concluimos que la conducta del encuestado amenaza de inmediato el interés público y justifica la suspensión provisional de la práctica. de la ley, a la espera de nuevos procedimientos ante el Comité de Quejas de Abogados", continuó el fallo.

En un comunicado, los abogados de Giuliani dijeron que estaban "decepcionados con la decisión de la División de Apelaciones del Primer Departamento de suspender al alcalde Giuliani antes de que se le conceda una audiencia sobre los asuntos que se alegan".

"Esto no tiene precedentes, ya que creemos que nuestro cliente no representa un peligro actual para el interés público. Creemos que una vez que se examinen a fondo los temas en una audiencia, el Sr. Giuliani será reintegrado como un miembro valioso de la profesión legal que ha servido tan bien en sus muchas capacidades durante tantos años", dijeron los abogados del exalcalde.

Giuliani fue admitido a ejercer como abogado y consejero legal en el estado de Nueva York el 25 de junio de 1969.

En enero, se reportó que Giuliani también enfrentaba una posible expulsión de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York por comentarios incendiarios que hizo a los partidarios del presidente Donald Trump el 6 de enero antes de que asaltaran violentamente el Capitolio de Estados Unidos. Pero ese movimiento fue independiente del fallo del jueves.

La asociación dijo el 11 de enero que abrió una investigación sobre si Giuliani debería seguir siendo miembro. Sus estatutos establecen que “ninguna persona que defienda el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos” seguirá siendo miembro.

La destitución de la asociación de abogados, una organización de afiliación voluntaria que data de 1876, no es lo mismo que ser inhabilitado y prohibido para ejercer la abogacía. Eso solo lo pueden hacer los tribunales, tal y como lo hizo el tribunal estatal el jueves.

El tribunal fue implacable en su evaluación de la conducta del ex alcalde, diciendo en esencia que no podía confiar en que Giuliani no mintiera.

"El riesgo de que el demandado continúe incurriendo en faltas de conducta en el futuro mientras este procedimiento disciplinario esté pendiente se ve corroborado por la diseminación pasada, persistente y generalizada de estas declaraciones falsas en los medios de comunicación. Esta no es una situación en la que la mala conducta incontrovertida consistió únicamente en algunos incidentes aislados. Más bien, cada una de las declaraciones falsas identificadas y analizadas en este documento se hicieron varias veces en múltiples plataformas, llegando a innumerables miembros del público. Continuaron después de que se presentó esta moción, y a pesar de que el demandado enfrenta una suspensión inminente del ejercicio de la abogacía ", dijo el tribunal.

El fallo se produce aproximadamente dos meses después de que agentes federales cumplieran órdenes de registro en la residencia y la oficina de Giuliani, parte de su investigación en curso sobre su conducta relacionada con las relaciones con Ucrania.