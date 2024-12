Consumo de alcohol de Hegseth preocupó a compañeros de Fox News: fuentes a NBC News

Pete Hegseth, el candidato del presidente electo Donald Trump a secretario de Defensa, bebía de maneras que preocuparon a sus colegas de Fox News, según 10 empleados actuales y anteriores de esa cadena que hablaron con NBC News.

Dos de esas personas dijeron que en más de una docena de ocasiones durante el tiempo que Hegseth fue copresentador de “Fox & Friends Weekend”, que comenzó en 2017, olieron alcohol en él antes de que saliera al aire. Esas mismas dos personas, más otra, contaron que durante su tiempo allí apareció en televisión después de que lo habían escuchado hablar de tener resaca mientras se preparaba o en el set.

Una de las fuentes dijo que le habían percibido olor a alcohol el mes pasado y que lo habían oído quejarse de que había tenido resaca este otoño.

Ninguna de las fuentes con las que habló NBC News pudo recordar un caso en el que Hegseth no hubiera asistido a una aparición programada porque había estado bebiendo.

“Todo el mundo estaría hablando de ello entre bastidores antes de que saliera al aire”, dijo uno de los exempleados de Fox.

El domingo por la noche, The New Yorker detalló las preocupaciones sobre el consumo de alcohol de Hegseth en dos trabajos que tuvo en grupos de veteranos sin fines de lucro antes de unirse a Fox. “Un informe de un denunciante no revelado previamente sobre el mandato de Hegseth como presidente de Concerned Veterans for America, desde 2013 hasta 2016, lo describe como alguien que se emborrachaba repetidamente mientras actuaba en su capacidad oficial, hasta el punto de tener que ser sacado de los eventos de la organización”, informó la revista.

Según The New Yorker, Tim Parlatore, un abogado de Hegseth, respondió: “No vamos a comentar sobre las afirmaciones extravagantes filtradas a través de The New Yorker por un exsocio mezquino, celoso y descontento del Sr. Hegseth. Contáctenos cuando intente su primer intento de periodismo real”.

Este relato sobre la época de Hegseth en Fox News se basa en entrevistas de NBC News con tres empleados actuales y siete exempleados, todos los cuales pidieron no ser identificados por temor a represalias.

Tres empleados actuales dijeron que su consumo de alcohol siguió siendo una preocupación hasta que Trump lo anunció como su elección para dirigir el Pentágono, momento en el que Hegseth dejó Fox.

"Es un tipo encantador, pero simplemente actuó como si las reglas no se aplicaran a él", dijo uno de los exempleados.

Un portavoz del equipo de transición de Trump dijo: “Estas repugnantes acusaciones son completamente infundadas y falsas, y cualquiera que difunda estas mentiras difamatorias para conseguir golpes bajos políticos es repugnante. Como veterano de guerra condecorado, Pete nunca ha hecho nada que ponga en peligro eso, y está tratando su nominación como el despliegue más importante de su vida”.

Parlatore, el abogado de Hegseth, remitió a NBC News a la declaración del portavoz de la transición de Trump. Fox News no respondió a las solicitudes de comentarios.

DEBERES LAS 24 HORAS DEL DÍA

Las descripciones que los antiguos colegas hicieron del comportamiento de Hegseth mientras trabajaba en Fox News plantean dudas sobre su capacidad para realizar un trabajo de 24 horas cada día que implica la gestión del Pentágono y sus 3 millones de empleados civiles y militares.

Un secretario de Defensa suele trabajar a todas horas y podría tener que responder a una crisis que surge de repente por la noche o un fin de semana.

En febrero de 2023, mientras viajaba por Manila en el tipo de viaje que a menudo requiere socializar con otros funcionarios de alto nivel, el secretario de Defensa Lloyd Austin se despertó a las 3 a.m., hora local, para recibir una llamada telefónica sobre un globo espía chino que volaba sobre el territorio continental de Estados Unidos.

De manera similar, el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel comenzó alrededor de la medianoche, hora del este de EEUU.

Y el Departamento de Defensa es responsable de proteger las ciudades y la infraestructura de Estados Unidos de posibles amenazas aéreas similares a los ataques del 11 de septiembre. En cualquier momento, de día o de noche, el secretario de Defensa podría tener que decidir si se debe derribar un avión civil. Una decisión equivocada podría significar la muerte de personas inocentes.

“Por el bien de la seguridad nacional, realmente espero que haya dejado de beber”, dijo uno de los exempleados de Fox.

“No debería ser secretario de Defensa”, dijo otro exempleado de Fox. “Su consumo de alcohol debería ser motivo de descalificación”.

En 1989, el Senado rechazó al candidato del presidente George H.W. Bush para ser secretario de Defensa, el exsenador John Tower, republicano por Texas, en parte por preocupaciones sobre su historial de consumo de alcohol.

Como copresentador, Hegseth necesitaba estar en el trabajo temprano los fines de semana por la mañana. Para un programa que comenzaba a las 6 a.m. ET, sus copresentadoras femeninas llegaban alrededor de las 4 a.m. para prepararse y peinarse y maquillarse; los copresentadores masculinos generalmente llegaban alrededor de las 5 o 5:15 a.m., 45 minutos antes de salir al aire, dijeron tres fuentes.

Un empleado actual y dos exempleados de Fox dijeron que sentían que necesitaban “cuidar” a Hegseth debido a su consumo de alcohol y sus trasnochadas. “Teníamos que llamarlo para asegurarnos de que no se quedara dormido porque sabíamos que estaría de fiesta la noche anterior”, dijo uno de ellos. Otro comentó: “Hacer televisión por la mañana es estresante, y la mayoría de las veces Pete lo hacía aún más estresante”.

Según esas tres fuentes, a veces Hegseth llegaba con solo 20 minutos o menos antes de que comenzara el programa, lo que estresaba a sus colegas. Dijeron que a veces era necesario maquillar a Hegseth mientras estaba en el set porque su llegada tardía dejaba a sus colegas con muy poco tiempo. Las fuentes no pudieron decir si su tardanza se debía únicamente a su consumo de alcohol.

El informe del denunciante detallado en The New Yorker alegaba repetidos casos de Hegseth bebiendo mucho en eventos laborales, incluyendo una salida del equipo a un club de striptease en Louisiana en noviembre de 2014 en la que se emborrachó tanto que “tuvieron que sujetarlo” para que no subiera al escenario a bailar con las strippers.

Hegseth también bebió mucho en algunos eventos sociales con colegas de Fox News, según dos exempleados, uno de los cuales dijo que se emborrachaba “por completo”.

El mes pasado, el Departamento de Policía de Monterey, California, publicó los registros de una investigación de 2017 sobre una acusación de que Hegseth agredió sexualmente a una mujer en una habitación de hotel después de una convención de mujeres republicanas. La acusadora, identificada en los registros como “Jane Doe”, dijo que creía que alguien podría haberle puesto algo en su bebida.

Hegseth ha negado haber cometido algún delito y nunca fue acusado.

“Este informe policial confirma lo que he dicho todo el tiempo”, dijo Parlatore, el abogado de Hegseth, a NBC News el mes pasado. “El incidente fue investigado a fondo y la policía determinó que la acusación era falsa, por lo que no se presentaron cargos”.

Hegseth también confirmó que le pagó a la mujer un acuerdo no revelado. Parlatore le dijo anteriormente a NBC News que Hegseth “finalmente decidió llegar a un acuerdo por una cantidad significativamente reducida” en el “punto álgido del movimiento MeToo”. Parlatore también dijo que su cliente era “un daño colateral inocente en una mentira a la que la demandante se aferraba para mantener intacto su matrimonio”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.