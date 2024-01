Aterrador: jovencita habría sido violada en un auto por un conductor de Instacart

Un conductor de Instacart de Miami enfrenta cargos graves después de ser acusado de violar a una empleada de Publix de 15 años en su automóvil afuera de la tienda de comestibles.

Víctor Manuel Fernández, de 36 años, fue arrestado e ingresado en la cárcel de Miami-Dade el miércoles por cargos que incluyen agresión sexual, abuso lascivo de un niño de entre 12 y 16 años, y conducta lasciva con un niño menor de 16 años, según un informe de arresto.

Victor Manuel Fernandez

El presunto incidente ocurrió el 4 de noviembre afuera de la tienda en 14630 SW 26th Street.

Según el informe, la adolescente dijo que cuando terminó su turno en la tienda, se subió al auto de Fernández, quien trabaja como conductor de Instacart en ese lugar.

La adolescente dijo que estaban teniendo una conversación informal cuando Fernández comenzó a besarla sin su consentimiento, según el informe.

Fue entonces cuando Fernández condujo su auto a otra área del estacionamiento y violó a la adolescente sin consentimiento, según el informe.

“Bastante precaución, porque si pasa aquí puede pasar en otros sitios”, dijo una mujer a Telemundo 51 en el estacionamiento fuera del Publix donde ocurrió el presunto delito.

Cuando los detectives lo interrogaron, Fernández dijo que la adolescente había entrado voluntariamente a su automóvil y le había pedido que la llevara a otra área del estacionamiento, según el informe.

El informe decía que Fernández hizo una declaración adicional, pero fue redactada.

“Que le pongan cadena perpetua o pena de muerte a los violadores”, dijo otra mujer que Telemundo 51 entrevistó a las afueras de Publix.

Victor Manuel Fernandez, accused of raping a 15-year-old Publix employee, appears in bond court in Miami-Dade.

Durante su comparecencia ante el tribunal el miércoles, el abogado de Fernández le pidió al juez que fijara una fianza, diciendo que no tiene antecedentes penales.

A Fernández se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza, se le dijo que se mantuviera alejado de la víctima y se le nombró un defensor público.

"Estamos consternados por este acto de violencia y nuestros corazones están con la víctima durante este momento difícil. Este comprador ha sido suspendido de nuestra plataforma y cooperaremos plenamente con las autoridades en su investigación", dijo un portavoz de Instacart en una declaración.

En otro comunicado, un representante de Publix dijo que no comentan sobre investigaciones abiertas.