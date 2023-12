Cómo y cuándo ver a la Luna Fría, la última luna llena de 2023

La decimotercera y última luna llena de 2023, también conocida como "Cold Moon" (Luna Fría, en español), brillará intensamente en esta temporada navideña, justo a tiempo para recibir el año nuevo.

Según la NASA, la última luna llena del año aparecerá en el cielo la noche de este martes 26 de diciembre.

Esto es lo que debe saber:

¿POR QUÉ SE LLAMA "COLD MOON" O LUNA FRÍA?

Esa luna, conocida como “Luna Fría” o “Luna Larga Noche”, lleva, por supuesto, el nombre de las gélidas temperaturas que comienzan a afectar la mayor parte del hemisferio norte cuando comenzó el invierno el 21 de diciembre.

La “Luna Larga Noche” se refiere a la duración de las noches en el mes de diciembre, con casi 15 horas de oscuridad por noche durante la mayor parte del mes.

¿CUÁNDO SALDRÁ LA LUNA "COLD MOON"?

La Luna Fría saldrá alrededor de las 6:50 p.m. ET / 5:50 p.m. CT / 3:50 p.m. PT de este martes y se pondrá justo antes de las 4:30 a.m. ET del miércoles, según el sitio Time and Date.

LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LAS LUNAS LLENAS

Si bien hubo 13 lunas llenas en 2023, no volveremos a ver ese número hasta 2026, según la NASA. Tanto 2024 como 2025 solo tendrán una luna llena por mes, y la próxima Luna Azul ocurrirá el 31 de mayo de 2026.

Finalmente, para aquellos curiosos, la luna llena no volverá a caer en Navidad hasta 2034, lo que representa la conclusión de un ciclo de 19 años.