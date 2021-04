Cómo evitar estafas mientras buscas una vacuna COVID-19

MIAMI, Florida - A medida que continúa el lanzamiento de la vacuna COVID-19, muchos están recurriendo a sitios web y otras herramientas en línea para asegurar una cita para vacunarse, pero no todos pueden ser legítimos y algunos podrían dejarlo vulnerable a las estafas.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber para evitar ser víctima de un fraude.

Busca señales de advertencia

Dado que los estados, condados y centros médicos están utilizando diferentes sitios web y sistemas para que las personas se registren para las citas de vacunas o para enviar alertas sobre la disponibilidad de vacunas, puede ser difícil saber qué es legal y qué no.

Nenette Day, agente especial asistente a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, dijo que esto ha sido una preocupación para su oficina. Las agencias gubernamentales ya han investigado más de 96,000 sitios web de vacunas contra el coronavirus potencialmente maliciosos. Algunos solicitan información financiera y les dicen a los usuarios que deben pagar para concertar una cita.

Pero Day dijo a TODAY Monday, "No existe un proceso legítimo que requiera que pague por la vacuna o pague por un lugar para recibir la vacuna".

Si bien registrarse para una cita de vacuna legítima requiere que ingrese cierta información personal, como su fecha de nacimiento y dirección de casa, Day dijo que hay algunas cosas que nunca debería necesitar ingresar.

"Nunca debe ingresar su tarjeta de crédito, eso es lo primero. Nunca debe ingresar cosas como '¿Cuál es el apellido de soltera de su madre?', Ese tipo de información de preguntas de seguridad. Y no debe dar su Seguro Social número de cuenta, tampoco ".

Day dijo que una de las mayores preocupaciones es una estafa en las redes sociales que parece provenir de alguien que conoces.

"Así es como podría funcionar un plan. Recibo un contacto de un amigo mío, de quien no me doy cuenta de que su cuenta ha sido pirateada. Y este amigo dice: 'Oye, pude conseguir una vacuna, y pagar $200 a este tipo. Contáctalo y dale tu información '”, describió Day. Si recibe un mensaje no solicitado como ese, Day recomienda llamar al amigo y contactarlo directamente para que pueda alertarlo de que su cuenta fue pirateada.

Una regla general es nunca compartir su información financiera a cambio de una cita para la vacunación.

Examinar en busca de errores

Cuando esté mirando sitios web, esté atento a errores ortográficos u otras inconsistencias, que pueden ser una señal de que un sitio web no es legítimo. Day destacó un sitio web que parecía copiar el sitio web de Moderna, pero tenía varios errores tipográficos, incluso en el nombre de la marca.

Verifique la dirección web del sitio que está viendo. Si tiene un punto con dos letras al final, como .me (el dominio del país de Montenegro), eso puede indicar que es un sitio fraudulento.

"Ya hemos visto la entrada de dominios de otros países, que dicen que están registrando personas para citas de vacunación en Estados Unidos", dijo Day. "Eso no es cierto."

Verifique antes de hacer clic

Evite hacer clic en enlaces en mensajes de texto o correos electrónicos, a menos que se haya registrado en un sitio que se comunique específicamente con enlaces. Day recomienda ir directamente al sitio web.

Evite cualquier sitio que le pida que programe una cita para un examen médico. Day también mencionó un caso reciente en Connecticut donde alguien sin identificación se presentó en la casa de otra persona para "administrar" una vacuna. Si esto le sucede, llame a las autoridades locales de inmediato.

Si bien ha habido algunos casos de representantes de agencias públicas que han ido de puerta en puerta para dar vacubas, este tipo de escenario estaría bien establecido y reportado por sus medios locales. No estaría ocurriendo de forma aleatoria.

NBC News también ofrece Plan Your Vaccine, una herramienta para ayudar a todos los estadounidenses a registrarse para recibir alertas de vacunas COVID-19 y mantenerse al día con las noticias sobre vacunas.