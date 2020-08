CNBC: ¿Aún no te llega el primer cheque de estímulo? IRS avisa sobre dos fechas límite

Nueva Jersey.- Esta primavera se enviaron millones de cheques de estímulo a las familias. Desafortunadamente, mucha gente todavía está esperando ese dinero, según explica nuestra cadena hermana CNBC.com

Ahora, el IRS ha anunciado dos fechas límite que podrían ayudar a quienes aún no han recibido sus pagos completos. Los cheques de estímulo fueron autorizados por el Congreso en la Ley CARES e incluían hasta $1,200 para individuos o $2,400 por pareja casada, más $500 para niños menores de 17 años.

Pero algunos beneficiarios federales no recibieron los pagos de $500 por hijos calificados. Ahora, el IRS está reabriendo el período de registro para que esas personas puedan enviar información sobre sus dependientes.

Son elegibles los beneficiarios de ayuda de Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario, Jubilación Ferroviaria, Compensación por Asuntos de Veteranos y Pensión que tengan hijos menores de 17 años.

La herramienta para no declarantes del IRS estará abierta a los beneficiarios de beneficios federales hasta el 30 de septiembre.

Los pagos de $500 por niño elegible deberían emitirse a mediados de octubre, según el IRS. El dinero llegará de la misma forma que se hizo el primer pago de estímulo. Entonces, si recibió un depósito directo, el dinero adicional también vendrá de la misma manera. Otros lo recibirán por correo.

Los beneficiarios que utilizaron anteriormente la herramienta para no declarantes después del 5 de mayo para ingresar información sobre sus hijos elegibles no tienen que tomar ninguna medida adicional, dijo el IRS. La agencia les emitirá pagos automáticamente en octubre.

Las familias pueden verificar el estado de sus pagos a través de la herramienta Get My Payment en el sitio web del IRS. Se enviará por correo una carta confirmando el pago suplementario.

Las familias que planean presentar declaraciones de impuestos para 2018 o 2019 deben hacerlo en lugar de usar la herramienta para no declarantes. Aquellos que no pueden acceder a la herramienta para no declarantes también pueden presentar en papel una declaración de impuestos simplificada.

Las familias que no cumplan con la fecha límite del 30 de septiembre aún podrán recibir los $500 como crédito en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Fecha límite para todos los no contribuyentes

Aquellos que tienen pocos o ningún ingreso y que generalmente no presentan declaraciones de impuestos aún son elegibles para recibir cheques de estímulo.

Esas personas deben utilizar la herramienta para no declarantes en el sitio web del IRS antes del 15 de octubre para recibir sus pagos este año.

Si no cumplen con ese plazo, podrán reclamar el pago de estímulo como crédito en su declaración de impuestos de 2020.

La herramienta para no declarantes está diseñada para personas con ingresos inferiores a $12,200 para solteros y $ 24,400 para parejas casadas.

Las familias que reciben beneficios fiscales, incluido el crédito fiscal por ingresos del trabajo o el crédito fiscal por hijos, no son elegibles para usar la herramienta y deberán presentar una declaración de impuestos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lori Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.