Hay 5 estados de EEUU que no tienen Powerball: mira cómo las personas consiguen igual sus boletos

Loretta Williams vive en Alabama, pero condujo hasta Georgia para comprar un boleto de lotería y tener la oportunidad de ganar el premio mayor de Powerball.

Ella fue una de los muchos compradores de boletos de Alabama que inundaron las fronteras estatales el jueves. El tercer premio de lotería más grande en la historia de los EEUU tiene a personas de todo el país clamando por tener la oportunidad de ganar.

Pero en algunos de los cinco estados sin lotería, transeúntes envidiosos están cruzando las fronteras estatales o enviando dinero de boletos a través de ellos a amigos y familiares, con la esperanza de participar en la acción.

“Creo que es ridículo que tengamos que conducir para conseguir un billete de lotería”, dijo Williams, de 67 años.

Cinco estados, Utah, Nevada, Hawái, Alaska y Alabama, no tienen lotería.

Una combinación de razones los ha mantenido alejados, incluidas las objeciones de los conservadores, las preocupaciones sobre el impacto en las familias de bajos ingresos o el deseo de no competir con las operaciones de juego existentes.

“Estoy bastante seguro de que la gente de Florida, Tennessee, Mississippi y Georgia aprecian todas nuestras contribuciones a sus carreteras, puentes, sistema educativo y muchas otras cosas en las que gastan ese dinero”, dijo el legislador demócrata Chris England, de Tuscaloosa, Alabama.

Varias veces a la semana, los electores de Inglaterra preguntan cuándo aprobará Alabama una lotería: "Especialmente cuando la gente mira la televisión y ve que son 1,500 millones de dólares".

Actualmente, el premio ahora es de $1,600 millones.

En 1999, Alabama votó en contra de un referéndum de lotería bajo una combinación de oposición de iglesias e intereses de juego de fuera del estado.

Desde entonces, las propuestas de lotería se han estancado en su legislatura, y el tema ahora se entrelaza con el debate sobre las apuestas electrónicas.

En Georgia, una valla publicitaria a lo largo de la carretera interestatal 85 invita a los automovilistas a detenerse en una gasolinera que se anuncia a sí misma como la "TIENDA DE LOTERÍA N.° 1", a 2 millas de la línea entre Alabama y Georgia.

Las etiquetas de automóviles de Alabama superaban en número a las de Georgia en el estacionamiento a veces y una fila para comprar boletos se extendía por toda la tienda. Del mismo modo, cualquier persona en Utah que desee un boleto de lotería debe conducir hasta Idaho o Wyoming, los dos estados más cercanos al área metropolitana de Salt Lake City, donde reside la mayor parte de la población.

Las loterías han estado prohibidas durante mucho tiempo en Utah en medio de una fuerte oposición a los juegos de azar por parte de los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la iglesia mormona.

La fe tiene su sede en Salt Lake City y la mayoría de los legisladores y más de la mitad de los residentes del estado pertenecen a la religión. En Malad, Idaho, a 13 millas de la línea de Utah, Kwik Stop de KJ está aprovechando la ausencia de Powerball en Utah, publicitando directamente a los residentes de Utah para que crucen por boletos.

"¡El hecho de que Utah no participe en la lotería no significa que tú no puedas!" su sitio web leído recientemente. KJ vendió cientos de boletos de Powerball a los residentes de Utah solo el jueves, dijo Cassie Rupp, una cajera de Kwik Stop.

En Alaska, cuando los precios del petróleo se desplomaron en los últimos años, las propuestas legislativas para generar ingresos a través de los juegos de lotería, incluido posiblemente el Powerball, fracasaron. Un informe de 2015 sugirió que las ganancias anuales de una lotería estatal podrían rondar los $8 millones, pero advirtió que dicha lotería podría afectar negativamente las actividades de juegos de caridad, como las rifas.

El presentador del podcast de Anchorage, Keith Gibbons, estuvo en Nueva York a principios de esta semana, pero se olvidó de comprar un boleto de Powerball, a pesar de que no sabía el tamaño del premio mayor.

Su respuesta cuando le dijeron que podría ser de unos $1,500 millones: “Necesito un boleto”.

Él cree que a pesar de que Alaska es extremadamente diversa (los estudiantes del Distrito Escolar de Anchorage hablan más de 100 idiomas además del inglés en sus hogares), ofrecer Powerball sería atractivo para todos.

“Aquí hay un poco de todos, y cuando traes cosas como esa, no solo habla de nuestra cultura, habla de todas las culturas porque todos quieren dinero, todos quieren ganar, todos quieren ser parte de la escena”, dijo Gibbons.

No todos están de acuerdo.

Bob Endsley no es fanático de Powerball. Él dice que los habitantes de Alaska no deberían tener la oportunidad de comprar boletos.

“Es una pérdida de dinero”, dijo Endsley, y también encontró fallas en los impuestos que deben pagarse sobre las ganancias y el aumento de los premios mayores. Tomando un descanso de palear la nieve de su acera, el hombre de Anchorage dijo que una vez ganó $10,000 en una lotería canadiense.

Pero fue hace tanto tiempo, dijo, que no recuerda qué hizo con la ganancia inesperada además de "pagar impuestos". Hawái se une a Utah como los dos estados que prohíben todas las formas de juego. Las medidas para establecer una lotería estatal de Hawái o permitir los casinos se introducen periódicamente en la Legislatura, pero fracasan de manera rutinaria en el comité.

Los opositores dicen que el juego legalizado dañaría desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos de Hawái y alentaría las adicciones al juego. Algunos argumentan que la ausencia de casinos permite que Hawái mantenga su estatus como destino familiar.

Sin embargo, los juegos de azar son populares entre los residentes de Hawái, y Las Vegas es uno de sus principales destinos de vacaciones. Con una gorra de la Universidad de Alabama, John Jones de Montgomery, Alabama, compró un boleto de Powerball el jueves en Georgia.

Votó por una lotería de Alabama en 1999 y dijo que espera que los legisladores lo intenten nuevamente. Jones, un pintor jubilado, dijo que por lo general no compra un boleto de lotería, pero decidió arriesgarse.

Dijo que muchos habitantes de Alabama parecen estar haciendo lo mismo en la tienda de Georgia. “Incluso conocí a algunos amigos aquí”, dijo Jones, de 67 años.