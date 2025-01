Caravana migrante sale del sur de México hacia EEUU a una semana del regreso de Trump

MÉXICO - Cientos de migrantes partieron este domingo en una nueva caravana que tiene como primer punto la Ciudad de México, y que busca llegar a Estados Unidos, a una semana de la llegada al poder de Donald Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero y ha amenazado que llevará a cabo una deportación masiva de migrantes.

Esta caravana la integran ciudadanos de Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Salvador, Guatemala y Haití, entre otros.

El activista Luis Rey García Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana, advirtió a Donald Trump que, "por cada avión que mande a Tapachula va salir una caravana de migrante y por cada ofensa que haga a los mexicanos, se va a bendecir" y por cada persona que deporte entrarán 10 a Estados Unidos.

“Por cada acción de xenofobia o de racismo del imperio, los mexicanos vamos a contestarle con bendiciones, la gente latina, los hermanos de Venezuela, los cubanos, peruanos, colombianos, nicaragüenses y hondureños, todos, somos gente de trabajo que ha mantenido a Estados Unidos como fuerza económica, que no se preocupe Trump, a Estados Unidos va pura gente trabajadora", dijo el activista.

Migrantes confían en llegar a pesar de Trump

Dalisha, migrante originaria de Panamá, viaja con un grupo de seis personas y dos menores, decidió cruzar México caminado con la intención de poder llegar a Estados Unidos a trabajar y tener un mejor bienestar.

“En Panamá no hay empleo, hay violencia, no hay futuro para los niños a pesar de que está el canal de Panamá, pero ese no es de nosotros, es del gobierno; nosotros debemos trabajar, nosotros lloramos y peleamos, (le decimos a Trump) que nadie es poderoso, él puede tomar toda la posesión que quiera, si Dios dice que si yo voy a entrar a trabajar (en EEUU) para ayudar a mi familia”, contó a EFE.

Gorman Almeida, migrante de Venezuela, confía y espera que, con la llegada de Trump se meta presión "a la dictadura de Nicolás Maduro", quien fue investido como presidente el pasado viernes, porque dijo que en su país "se violan los derechos humanos".

“La situación en el país cada día está peor, para nadie es un secreto que el régimen de Maduro está sacando presos de las cárceles para uniformarlos y los hace pasar como funcionarios del Estado para reprimir, torturar, extorsionar y hasta por lo que hoy luchamos, por la libertad de Venezuela, por lo que se está quedando sin gente Venezuela", dijo a EFE.

Por su parte, Adrián Duarte, quien forma parte de la primera caravana que salió de San Pedro Sula el pasado 7 de enero con centenares de compatriotas que han llegado a México para poder ir a Estados Unidos, recordó que todos buscan una mejor calidad de vida y huyen de la inseguridad, la violencia y la falta de empleo.

"Ese es el miedo que está metiendo (Trump) eso no tiene nada que ver nosotros, cada cabeza es un mundo, nosotros vamos para adelante, no tengo miedo a las deportaciones me pueden regresa 10 veces y me voy a volver a meter", dijo Duarte y añadió en Honduras "esta perro (duro) el narcotráfico".

La pasada semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso que este mes de enero haya una reunión entre los ministros de Exteriores de América Latina para abordar los retos de la migración ante la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Sheinbaum, quien ha dicho estar preparada para recibir a los mexicanos deportados, ha reiterado "la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen", en lugar de expulsarlos a todos a México.