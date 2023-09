Salen a la luz videos sexuales de candidata que se transmitieron en vivo

Una candidata en una importante contienda legislativa de Virginia tuvo relaciones sexuales con su esposo en videos transmitidos en vivo a través de un sitio web de pornografía y solicitó a los espectadores que le pagaran para que realizara actos sexuales específicos.

El equipo de campaña de Susanna Gibson una demócrata que compite por un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia por un distrito ubicado a las afueras de Richmond, emitió el lunes un comunicado en el que arremetió contra la difusión de los videos, lo que calificó como una violación a las leyes y a su privacidad.

Gibson se refirió a la exposición de los videos como “la peor política de los bajos fondos”.

“No me van a intimidar ni me van a silenciar”, dijo en el comunicado. “Mis rivales políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un crimen sexual con tal de atacarme a mí y a mi familia, porque no hay una línea que no estén dispuestos a cruzar para silenciar a las mujeres cuando levantan la voz”.

Las capturas de pantalla de Susanna Gibson en el sitio web fueron compartidas con The Associated Press. El Washington Post fue el primer medio en informar sobre los videos el lunes.

Gibson ha afirmado que la decisión de la Corte Suprema federal de 2022 que anula el caso Roe contra Wade la impulsó a postularse.

Gibson tenía una cuenta en Chaturbate, un sitio web legal donde los espectadores pueden ver actuaciones en vivo que muestran desnudez y actividad sexual, según las capturas de pantalla revisadas por AP. Los videos muestran a Gibson y a su marido, John David Gibson, manteniendo relaciones sexuales y, en ocasiones, mirando a la cámara y pidiendo a los espectadores donaciones en forma de “fichas” o “propinas” para ver un espectáculo privado.

La revelación significó un giro drástico en una contienda que tendrá un peso significativo para determinar el balance de poder en la Asamblea General de Virginia. La contienda ha atraído grandes cantidades de dinero e interés para una elección legislativa en año no electoral.

Los demócratas controlan el Senado por cuatro votos, y los republicanos gozan de una mayoría por el mismo margen en la Cámara de Delegados, en la que actualmente hay cuatro bancas vacantes. Los partidos libran intensas disputas legislativas mientras la estrella en ascenso por el Partido Republicano, el gobernador Glenn Youngkin, busca impulsar su agenda conservadora con un control pleno del gobierno estatal.

Gibson dijo que exponer los videos es “una invasión ilegal de mi privacidad con el objetivo de humillarme a mí y a mi familia”. El abogado de Gibson, Daniel P. Watkins, dijo que la difusión de los videos es una violación a la ley de pornografía de venganza del estado, la cual penaliza la difusión “maliciosa” o la venta de imágenes sexuales o de desnudos de otra persona con el fin de “coaccionar, acosar o intimidar”.

“Aquí ha ocurrido un acto criminal, y es la diseminación de pornografía de venganza por parte de un operador republicano”, dijo Watkins a la AP.