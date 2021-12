“Me hicieron trampa”: las contundentes palabras del camionero Rogel Aguilera desde la cárcel

COLORADO - Con la voz entrecortada, el camionero hispano Rogel Aguilera-Mederos habló desde la cárcel dos semanas después de haber sido condenado a 110 años de prisión por el terrible accidente que dejó cuatro muertos y varios heridos en una autopista de Colorado.

El joven de 26 años dijo sentirse agradecido por todo el apoyo que ha recibido y esperanzado en que pueda salir antes de la cárcel para reencontrarse con su hijo de 7 años, quien vive en Cuba. Sin embargo, fue enfático al asegurar que en su juicio hubo "trampa".

"Tengo esperanzas, a pesar de que me hicieron mucha trampa en el juicio y de que hubo mucha discriminación todavía confío en la justicia de este país y en la justicia divina, allá arriba hay un Dios que sabe como pasó todo y conoce mi corazón", dijo Aguilera en entrevista con Telemundo 51.

Oslaida Mederos, madre de Aguilera, ha reiterado que la sentencia fue desmedida e injusta. "Mi hijo tiene más cargos que el chapo Guzmán, tiene 110 años, cuatro cadenas perpetuas, 110 años no los vive una persona".

El camionero, cuyo caso ha trascendido a nivel nacional e internacional, aseguró que otras personas de "otras nacionalidades y de otros colores (de piel)" que han tenido accidentes mortales, que incluso manejaban drogados o bajo la influencia del alcohol, "sus sentencias no han sido ni el 1% de lo que me pusieron".

Aguilera afirmó que anhela recuperar su libertad y poder estar al lado de su hijo para su próximo cumpleaños. "Es muy fuerte... imagínate.. no hay un día que yo no piense en él, su cumpleaños es ahora en mayo. Le pido a Dios que me de la oportunidad de estar al lado de él, tiene 7 añitos. He tenido que ser fuerte. Es muy duro", aseguró.

EL JUEZ EVALUARÁ EN ENERO SU SENTENCIA

El juez A. Bruce Jones acordó programar la audiencia de nueva sentencia para el próximo jueves 13 de enero del 2022 a la 1:30 p.m.

La fiscalía solicitó una condena de 20 a 30 años para el joven de origen cubano. Sin embargo, Leonard Martínez, abogado de Aguilera-Mederos, dijo que una sentencia de 20 a 30 años "aún no es consistente con el precedente de casos anteriores similares".

Aguilera-Mederos, de 26 años, fue sentenciado a una pena de prisión dos veces mayor que la de algunos asesinos de Colorado. Un abogado explicó a Telemundo Denver que la razón está basada en la cantidad de cargos e incluso, el juez Bruce Jones interpuso la pena mínima para cada cargo.

El juez dijo durante la audiencia de sentencia del lunes 13 de diciembre que no tenía discreción para establecer una pena de prisión menor, aunque le hubiera gustado hacerlo.