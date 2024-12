Matt Gaetz habría pagado por sexo y drogas en Florida, según investigación del Congreso

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes publicó este lunes su informe que resume la investigación sobre el exrepresentante Matt Gaetz, quien dejó su puesto días antes de que se esperaba que el informe se hiciera público inicialmente.

Una mujer le dijo al comité que vio a Gaetz en una fiesta teniendo relaciones sexuales con un menor, según le dijo su abogado a NBC News el mes pasado.

Dos mujeres más dijeron al comité que Gaetz les había pagado por sexo, incluida una mujer que dijo que le pagó a una mujer por sexo en una pequeña fiesta a la que solo se podía asistir con invitación en Florida, donde la prostitución es ilegal, en 2017 mientras era miembro de la Cámara, dijo su abogado a NBC News. Esas mujeres eran mayores de edad en ese momento.

La misma mujer le dijo al panel que, en la misma fiesta, presenció a Gaetz teniendo relaciones sexuales con su amiga, que tenía 17 años en ese momento.

Antes de la publicación del informe, Gaetz había negado repetidamente cualquier irregularidad, señalando que una investigación separada del Departamento de Justicia sobre las acusaciones de tráfico sexual terminó sin cargos.

Más temprano el lunes, en un intento de evitar la publicación del informe, Gaetz solicitó una orden de restricción temporal contra el Comité de Ética de la Cámara y su presidente, Michael Guest, solicitando una orden judicial que impida la publicación del esperado informe que detalla la investigación sobre él.

“Esta acción desafía el intento inconstitucional y ultra vires del Comité de ejercer jurisdicción sobre un ciudadano privado a través de la amenaza de publicación de un informe de investigación que contiene acusaciones potencialmente difamatorias, en violación de las propias reglas del Comité”, escribió el equipo de Gaetz.

“La aparente intención del Comité de publicar su informe después de reconocer explícitamente que carece de jurisdicción sobre los exmiembros, su incumplimiento de las nociones constitucionales del debido proceso y su incumplimiento de sus propias reglas y precedentes procesales representa una extralimitación sin precedentes que amenaza los derechos constitucionales fundamentales y las protecciones procesales establecidas”.

“Nunca he tenido la oportunidad de enfrentarme a ninguna acusadora. Nunca me han acusado. Nunca me han demandado”, escribió Gaetz en X la semana pasada.

“En mis días de soltero, a menudo enviaba dinero a las mujeres con las que salía, incluso a algunas con las que nunca salí pero que me lo pidieron. Salí con varias de estas mujeres durante años”, continuó en una publicación extensa. “NUNCA tuve contacto sexual con alguien menor de 18 años. Cualquier reclamación que yo pudiera hacer sería destruida en un tribunal, por eso nunca se hizo tal reclamación en un tribunal. Mis 30 años fueron una época de trabajar muy duro, y también de divertirme mucho”.

“Es vergonzoso, aunque no criminal, que probablemente haya salido de fiesta, haya sido mujeriego, bebido y fumado más de lo que debía antes en mi vida. Ahora vivo una vida diferente”, escribió Gaetz.