Un caballo suelto causa caos en un vuelo de carga que salió de Nueva York

NUEVA YORK. - Un avión de carga operado por Air Atlanta Icelandic tuvo que regresarse al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy luego que un caballo se escapara de su caseta y corriera suelto en pleno vuelo, de acuerdo con The Associated Press.

El incidente ocurrió en un Boeing 747 el 9 de noviembre pero fue dado a conocer este miércoles.

Se conoció que el piloto explicó la situación por radio al control de tráfico aéreo en Boston y recibió permiso de regresar al aeropuerto.

“No tenemos ningún problema en cuanto a volar, pero tenemos que regresar, regresar a Nueva York. No podemos retener el caballo”, dijo el piloto en grabaciones realizadas por el sitio LiveATC.net y recopiladas por el sitio You Can See ATC.

Se desconoce si el vuelo terminó realizando o cuándo.