Buscan a sospechosas de robar a hombre que conocieron en un casino

Las autoridades del sur de Florida están buscando a dos mujeres que presuntamente robaron a un hombre que conocieron en el casino del Hard Rock Hotel, en Hollywood, hace casi tres meses.

Detectives del alguacil de Broward dijeron que el hombre llevó a las dos mujeres a su casa en Pompano Beach aquel 18 de diciembre del 2022, y en algún momento, se quedó dormido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Claudinne Caro, portavoz de la Oficina del Alguacil de Broward, dijo que “cuando la víctima despertó al otro día, se dio cuenta de que no tenía en su hogar su arma, varios relojes y varios tenis”.

“Todo aparenta indicar que fueron a la residencia de esta víctima con intención de robar”, agregó Caro.

Ambas mujeres fueron captadas por la cámara de vigilancia de la víctima.

En las imágenes, se puede ver al grupo está en la sala de la residencia. Poco después, las dos se dicen algo entre sí, una de ellas sube las escaleras y la otra agarra su bolso antes de salir corriendo con las pertenencias de valor robadas.

“Más cuando es un ambiente social que nuestro sentido de alerta tiende a minimizar, no hable con un extraño, no le dé al extraño su información y muy importante no lleve a un extraño al lugar”.

Por ahora, no se sabe en qué medio escaparon, pero casi tres meses después la búsqueda por las dos sospechosas continúa y las autoridades le piden ayuda a la comunidad.

“Se puede ver claramente las facciones del rostro de ambas mujeres y alguien definitivamente al ver este video puede identificarlas”, dice Caro.

Si las reconoce o sabe de su paradero, se puede comunicar anónimamente con la línea de alto al crimen de Broward llamando al (954) 493-8477.