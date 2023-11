Biden asistirá a los servicios fúnebres de Rosalynn Carter en Georgia

GEORGIA - El presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y sus cónyuges viajarán a Georgia el martes para asistir a los servicios religiosos en honor de Rosalynn Carter, dijo un alto funcionario del gobierno.

Carter, ex primera dama y esposa del ex presidente Jimmy Carter, murió el domingo 19 de noviembre en su casa en Plains, Georgia.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Harris y el segundo caballero Doug Emhoff se unirán a Biden y a la primera dama Jill Biden en Atlanta el martes para una celebración de homenaje, dijo el funcionario del gobierno. También asistirá la ex primera dama Laura Bush.

Rosalynn Carter murió a los 96 años. Fue recordada como una persona humanitaria que defendió la atención de la salud mental y brindó constante asesoramiento político a su esposo.

Los eventos conmemorativos están programados para comenzar este lunes con una ofrenda floral en la Universidad Estatal Georgia Southwestern en Americus, de la cual Rosalynn Carter se graduó en 1946. Ella descansará en la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter en Atlanta.

El servicio de tributo del martes se llevará a cabo en la Iglesia Glenn Memorial de la Universidad Emory en Atlanta con invitados.

El miércoles se llevará a cabo un funeral en el antiguo lugar de culto de los Carter, la Iglesia Bautista Maranatha en Plains. La ex primera dama será enterrada en la residencia de los Carter en una ceremonia privada.

Los Biden visitaron a los Carter en su casa en abril de 2021.

Altos asesores y el presidente indicaron que el mandatario había estado en contacto por teléfono con los Carter durante el año pasado, así como tras el fallecimiento de Rosalynn Carter tras un diagnóstico de demencia y un breve período de cuidados paliativos en casa.

Rosalynn y Jimmy Carter estuvieron casados durante más de 77 años, un récord para las parejas presidenciales. Jimmy Carter tiene 99 años.

"Rosalynn fue mi compañera igualitaria en todo lo que logré. Ella me brindó sabia orientación y aliento cuando lo necesité", dijo Jimmy Carter en un comunicado. "Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba".