Biden pide investigar posible conexión entre el ataque de Nueva Orleans y la explosión en Las Vegas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que pidió a las fuerzas de seguridad del país que "aceleraran las investigaciones" para encontrar respuesta, entre otras cosas, a una posible conexión entre el atentado de Nueva Orleans y la explosión en Las Vegas.

En una comparecencia ante los medios, el gobernante se refirió a las últimas confirmaciones judiciales del atentado de Nueva Orleans que ha dejado 15 personas muertas, incluido el atacante, así como 35 heridos, y a la explosión de una camioneta Tesla Cybertruck frente al hotel Trump en Las Vegas, donde murió su conductor y al menos siete personas resultaron heridas.

"Seguimos investigando si existe o no alguna conexión entre el atentado de Nueva Orleans y la explosión de Las Vegas. Acabamos de ser informados que no han encontrado ninguna evidencia de tal conexión. Pero he ordenado seguir investigando sobre el individuo de Las Vegas, ya que también sirvió en el Ejército de Estados Unidos", dijo Biden.

El mandatario destacó este dato, porque poco antes el FBI identificó al atacante de Nueva Orleans como Shamsud-Din Bahar Jabbar, de nacionalidad estadounidense y exmilitar, y afirmó que había estado inspirado por ISIS.

"Ni este ataque ni la ideología ilusa de los atacantes nos podrán vencer. Vamos a seguir persiguiendo implacablemente a ISIS y otras organizaciones terroristas donde estén. No van a encontrar un refugio aquí", apuntó Biden.

Asimismo, el gobernante celebró que el FBI está "devolviendo el control de Bourbon Street a las autoridades locales" y que este jueves se celebraría el Sugar Bowl, un partido anual de fútbol americano universitario, aplazado el miércoles por el ataque.