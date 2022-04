¿Silla eléctrica o pelotón de fusilamiento? La decisión final de un asesino condenado a muerte

COLUMBIA — Un prisionero de Carolina del Sur que será el primer hombre ejecutado en el estado en más de una década decidió morir en un pelotón de fusilamiento en lugar de en la silla eléctrica a finales de este mes, según documentos judiciales presentados el viernes.

Richard Bernard Moore, de 57 años, es también el primer preso estatal en enfrentarse a la elección de los métodos de ejecución después de que el año pasado entró en vigor una ley que establece la electrocución como opción predeterminada y da a los reclusos la opción de enfrentarse a tres trabajadores penitenciarios con rifles.

Moore ha pasado más de dos décadas en el corredor de la muerte después de ser condenado por el asesinato en 1999 de James Mahoney, empleado de una tienda de conveniencia en Spartanburg.

Si se ejecuta según lo programado el 29 de abril, sería la primera persona ejecutada en el estado desde 2011 y la cuarta en el país en morir por un pelotón de fusilamiento en casi medio siglo.

SERÍA LA CUARTA EJECUCIÓN EN EEUU POR UN PELOTÓN DE FUSILAMIENTOS

Solo tres ejecuciones en los Estados Unidos han sido llevadas a cabo por pelotones de fusilamiento desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

La de Moore marcaría la primera desde la ejecución de Ronnie Lee Gardner en 2010 por un pelotón de fusilamiento de cinco personas en Utah.

Carolina del Sur es uno de los ocho estados que todavía usan la silla eléctrica y uno de los cuatro que permiten un pelotón de fusilamiento, según el centro.

En una declaración escrita, Moore dijo que no admitía que ninguno de los métodos fuera legal o constitucional, pero que se oponía con más firmeza a la muerte por electrocución y solo eligió el pelotón de fusilamiento porque tenía que tomar una decisión.

“Creo que esta elección me está obligando a elegir entre dos métodos inconstitucionales de ejecución, y no tengo la intención de renunciar a ningún desafío a la electrocución o al pelotón de fusilamiento al hacer una elección”, dijo Moore en el comunicado.

POR QUÉ ESTÁN VIGENTES ESTAS OPCIONES

La nueva ley del estado fue impulsada por la pausa de una década en las ejecuciones, que los funcionarios penitenciarios atribuyen a la incapacidad de obtener los medicamentos necesarios para realizar inyecciones letales.

Los abogados de Moore han pedido a la Corte Suprema del estado que retrase su muerte mientras otro tribunal determina si cualquiera de los métodos disponibles es un castigo cruel e inusual. Los abogados argumentan que los funcionarios de prisiones no se esfuerzan lo suficiente para obtener las drogas de inyección letal, sino que obligan a los presos a elegir entre dos métodos más bárbaros.

Sus abogados también están pidiendo a la Corte Suprema del estado que retrase la ejecución para que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda revisar si su sentencia de muerte fue un castigo desproporcionado en comparación con delitos similares. Los jueces estatales negaron una apelación similar la semana pasada.

La agencia correccional de Carolina del Sur dijo el mes pasado que terminó de desarrollar protocolos para ejecuciones de pelotones de fusilamiento y completó $53,600 en renovaciones en la cámara de la muerte en Columbia, instalando una silla de metal con restricciones que mira hacia una pared con una abertura rectangular a 15 pies de distancia. En el caso de una ejecución por fusilamiento, tres trabajadores penitenciarios voluntarios apuntarán con sus rifles al corazón del condenado.

Moore es uno de los 35 hombres en el corredor de la muerte de Carolina del Sur. El estado programó por última vez una ejecución para Moore en 2020, que luego se retrasó después de que los funcionarios de la prisión dijeron que no podían obtener drogas para la inyección letal.

El director del Departamento Correccional, Bryan Stirling, reiteró en una declaración jurada la semana pasada que la agencia aún no podía obtener los medicamentos porque los fabricantes y las farmacias de compuestos contactados por el estado se negaron a ayudar.

EL CRIMEN QUE LO PUSO EN EL CORREDOR DE LA MUERTE

Durante el juicio de Moore en 2001, los fiscales dijeron que Moore ingresó a la tienda en busca de dinero para mantener su adicción a la cocaína y tuvo una disputa con Mahoney, quien sacó una pistola que Moore le arrebató.

Mahoney sacó una segunda arma y se produjo un tiroteo. Mahoney le disparó a Moore en el brazo y Moore le disparó a Mahoney en el pecho. Los fiscales dijeron que Moore dejó un rastro de sangre en la tienda mientras buscaba efectivo, pisando dos veces a Mahoney.

En ese momento, Moore afirmó que actuó en defensa propia después de que Mahoney sacara el primer arma.

Los partidarios de Moore han argumentado que su crimen no alcanza el nivel de un delito de pena de muerte. Sus abogados de apelaciones han dicho que debido a que Moore no trajo un arma a la tienda, no pudo haber tenido la intención de matar a alguien cuando entró.

La última persona ejecutada en Carolina del Sur fue Jeffrey Motts, que estaba en el corredor de la muerte por estrangular a un compañero de celda mientras cumplía cadena perpetua por otro asesinato.