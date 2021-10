Asesinó con decenas de puñaladas a su novia; ahora pasará el resto de su vida en la cárcel

TAMP - Un hombre de Florida fue sentenciado el martes a cadena perpetua en prisión por la brutal muerte a puñaladas de su novia dentro de apartamento de Tampa en 2017.

Héctor Acevedo, de 29 años, pasará el resto de su vida en una cárcel y sin derecho a salir bajo libertad condicional por el asesinato de Shyeanne Lewis, una estudiante de 23 años de Biología Marina de la Universidad del Sur de Florida.

Un jurado de 12 miembros lo había encontrado culpable de asesinato premeditado en primer grado después de dos horas de deliberación el 23 de septiembre.

Durante la sentencia, la jueza Michelle Sisco, al borde de las lágrimas, alabó la fortaleza de la madre de Lewis.

“No sé cómo tuviste la fuerza para soportar este juicio y escuchar la evidencia y escuchar la forma salvaje en que murió tu hija. Eso solo sucede por el amor materno más profundo y verdadero. Esa es una muestra de total fidelidad a su hija”, dijo la jueza.

DECLARACIONES DE FAMILIARES

En la audiencia, amigos y familiares de Lewis hablaron sobre la personalidad de la joven asesinada y el dolor que sienten a más de cuatro años del crimen.

Una amiga, Sylvia Jennings, le habló directamente a Acevedo: “Un monstruo se llevó a la madrina de mi hija y no puedo perdonarte... No tienes derecho. ¿Qué te hizo sentir que tenías derecho a llevarte a la hija única de alguien?".

Con dos fotos de su hija, la madre de Shyeanne, Angela Martin, le dijo a Acevedo que reza "para que obtengas lo que te mereces. Porque mi bebé no se merecía lo que le hiciste".

"Han pasado 1,635 días desde que me quitaste a mi bebé. Han pasado 1,635 días desde que escuché a mi bebé decirme que me ama. Su aplomo, sus risas, sus bromas. Mi sobrina nunca conocerá a su prima mayor. Estoy tan enojada, estoy herida, estoy perdida sin mi bebé. Ella es mi todo, mi mundo. Cuando te la llevaste, también me llevaste a mí”, dijo Martin.

MACABRO ASESINATO Y LA CASUAL PREGUNTA QUE ALERTÓ A LA POLICÍA

De acuerdo con las autoridades, Acevedo llamó a su madre el 22 de abril de 2017 y le dijo que quería morir por suicidio, por lo que ella lo buscó para llevarse a su casa y le comentó el incidente a un pariente que trabaja para la Oficina del Sheriff del Condado Hillsborough.

Ese familiar pidió a los oficiales de turno que respondieran al caso y Acevedo fue detenido para su propia protección en virtud de la Ley Baker.

Al momento que lo encuentran los oficiales, Acevedo portaba una pistola y tenía sangre en la ropa y las piernas, así como heridas en los nudillos. Pero lo que más alertó a las autoridades fue que, cuando iba saliendo de la casa, el hombre preguntó casualmente: "¿La encontraron?"

Acevedo inicialmente no respondió a las preguntas sobre a quién se refería, pero luego les dijo a los agentes el nombre y la dirección de su novia.

Cuando los agentes del alguacil del condado Hillsborough y oficiales de la policía de Tampa entraron al apartamento, encontraron a la Lewis sin vida en el dormitorio, cubierta de sangre.

¿CÓMO MURIÓ LA JOVEN?

La Oficina del Médico Forense de Hillsborough determinó que Lewis sufrió varias docenas de puñaladas en múltiples áreas de su cuerpo.

Además, la joven tenía golpes en la cara, brazos y manos.

Acevedo le dijo a los detectives que la víctima lo había golpeado, a lo que él le dio un puñetazo en la cara. Agregó que la víctima luego se armó con un cuchillo de cocina y que él la “desarmó”.

Acevedo dijo que lo siguiente que recordaba era a la víctima tirada en el piso y cubierta de sangre.