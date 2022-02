Acusan a menor de 16 años de hacer amenazas de bomba contra escuelas en Washington DC

WASHINGTON - Un adolescente de 16 años fue detenido en relación con una serie de amenazas de bomba contra varias escuelas públicas de Washington DC, informaron las autoridades.

El adolescente arrestado, residente del sureste de D.C., enfrenta cargos por hacer amenazas terroristas. La identidad del menor no fue revelada y tampoco se dio información sobre el posible motivo de las amenazas.

El miércoles, al menos ocho instituciones educativas fueron evacuadas tras las presuntas amenazas de bomba anónimas. En ningún caso se encontró un artefacto explosivo pero las intimidaciones causaron la interrupción de las actividades escolares.

Un día antes, el martes, el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, el segundo caballero Doug Emhoff, tuvo que ser evacuado por precaución de Dunbar High School, en el noroeste de Washington, mientras se encontraba en un acto conmemorativo del Mes de la Herencia Negra.

Los incidentes en los planteles educativos de Washington también se registraron días después de que varias universidades históricas negras a lo largo del país recibieron amenazas de bomba, incluyendo Howard University y University of the District of Columbia, ambas instituciones de educación superior ubicadas en la capital estadounidense.

El FBI identificó a seis jóvenes “buenos con la tecnología” como las personas de interés en esos casos.

La Policía Metropolitana indicó previamente que estaba trabajando con el FBI para determinar si existía una conexión entre las amenazas, pero el posible vínculo no se ha confirmado.

Ashan Benedict, jefe asistente de MPD, dijo que por el momento no parecen estar relacionadas.