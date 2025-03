Costo de autos aumentará entre $4,000 y $12,500 por los aranceles, dicen expertos

Los aranceles del 25% del presidente Donald Trump sobre el acero y el aluminio entraron en vigencia la semana pasada, y la prórroga de un mes que ofreció a los fabricantes de automóviles de EEUU de sus aranceles del 25% sobre las importaciones de México y Canadá termina el 2 de abril, amenazando con aumentar los costos de vehículos y piezas de automóviles en las próximas semanas.

"No hay manera de que veas un mejor descuento si esperas tres meses", dijo Ivan Drury, director de análisis en Edmunds. "Eso está garantizado".

Las preocupaciones sobre aumentos de precios inminentes llegan justo cuando el mercado automotriz muestra signos de estabilización. El último índice de precios al consumidor mostró que los costos de vehículos nuevos bajaron un 0.3% el mes pasado en comparación con el año anterior y los de autos y camiones usados subieron un 0.8% en el mismo período, ambos muy por debajo de la tasa de inflación anual del 2.8% en general.

Esas tendencias probablemente no duren, advierten los analistas. Se espera que los aranceles aumenten los costos de los automóviles entre $4,000 y hasta $12,500 dependiendo del vehículo, tipo de motor y país de origen, según el Anderson Economic Group, una consultoría que representa a fabricantes de automóviles y concesionarios.

No solo las marcas de automóviles de EEUU como las fabricadas por Ford, General Motors o el productor de Jeep Stellantis se verán afectadas, dijo el grupo. Honda, Toyota, Audi y BMW están entre los fabricantes de automóviles extranjeros con una extensa producción en América del Norte que también podrían subir sus precios.

"Estamos potencialmente socavando uno de los elementos más importantes de la economía de EEUU, que es nuestra capacidad para fabricar productos en Estados Unidos utilizando partes de Canadá y México", dijo Patrick Anderson, CEO y fundador de la firma, sobre las políticas comerciales de la Casa Blanca. Queda por ver si los aranceles "terminan causando más daño que beneficio", dijo, pero ya, "hemos inquietado a los consumidores".

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Muchos conductores ya están estresados por posibles compras de automóviles. La proporción de consumidores que esperan ser rechazados para préstamos automotrices alcanzó el 33.5% en la última encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, la más alta en su historia de 12 años. Las personas en el mercado de nuevos vehículos fabricados en América del Norte también podrían enfrentar una escasez de disponibilidad, dicen los expertos. Un pronóstico reciente de S&P Global Mobility predijo que la producción regional podría caer hasta 20,000 unidades por día dentro de una semana de que los aranceles de Canadá y México entren en vigencia.

"Si tienes una situación de aranceles que cambia tus insumos en el vehículo, naturalmente querrás encontrar esa combinación: entre el contenido del vehículo que es más atractivo para los consumidores y sabiendo que les costará más", dijo Stephanie Brinley, analista automotriz en S&P Global Mobility. Para los fabricantes de automóviles, dijo, la pregunta es: "¿Cómo proteges los márgenes y cómo trabajas a través de eso?"

Muchos de los beneficios disponibles para los posibles compradores podrían desaparecer pronto, dijeron los expertos, ya que los fabricantes y concesionarios comienzan a recortar reembolsos, promociones de financiamiento y otras ofertas mientras buscan compensar los costos más altos. "Incluso podrías ver que se retiran incentivos, como una oferta de $3,000 en efectivo que podría desaparecer inmediatamente, de la noche a la mañana", dijo Drury.

Él y Anderson dijeron que esperan que los precios de los vehículos usados también suban, en parte porque los arrendatarios de automóviles que desconfían de comprar vehículos con aranceles inflados mantendrán sus vehículos arrendados por más tiempo. Si bien eso aumentaría los valores de los vehículos bien mantenidos ya en la carretera, también reduciría los inventarios de vehículos usados, dijo Drury, potencialmente recreando el mercado desequilibrado de la era de la pandemia.

No hay mucho que los consumidores de EEUU puedan hacer para mitigar los efectos dominó, dijeron los analistas de la industria, dada la naturaleza amplia de los aranceles y el enfriamiento que amenazan con crear entre los fabricantes de automóviles. Pero ayudará saber dónde se fabrica tu vehículo y qué componentes se importan versus se fabrican en el país, dijo Drury. Sugirió que los consumidores tengan a mano el informe de la Ley de Etiquetado de Automóviles Americanos, un documento que el Departamento de Transporte publica anualmente y que enumera cada modelo de vehículo junto con los orígenes de su composición. "Debería dar una especie de guía, porque no puedes asumir que el emblema en el capó coincide con tu expectativa de dónde se fabrica", dijo Drury. "No hay ningún vehículo donde cada componente se fabrique desde cero en Estados Unidos".

Brinley advirtió a los consumidores contra intentar "jugar" con los aranceles comprometiéndose en lo que realmente necesitan. Si bien se espera ampliamente que los derechos de comercio impulsen aumentos de precios en todo el mercado automotriz, reescribir completamente tus objetivos para una compra tan importante podría terminar costando más, dijo.

"Comprar algo que no se ajusta a tu vida, es del tamaño incorrecto y no funciona para ti porque percibes que los impactos de los aranceles son menores, puede que no mejore realmente tu vida", dijo Brinley.

Es posible que necesites ajustar tu presupuesto, pero "de alguna manera", dijo, "compra como siempre lo has hecho".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por J.J. McCorvey para nuestra cadena hermana NBC.com. Para más de NBC News entra aquí