“Fue como el beso de la muerte”: estafan a anciana que buscaba números ganadores de la lotería

Una anciana de Nueva Jersey asegura fue estafada mientras buscaba los números ganadores de la lotería en su computadora.

La mujer de 85 años, a quien llamaremos Rose por su seguridad, dijo que le apareció un mensaje en el que un supuesto virus cibernético había ingresado a su equipo.

“Tal vez tuve suerte me dije mientras chequeaba si me había ganado la lotería, y fue como el beso de la muerte”, contó.

Silka González, experta en ciberdelitos, asegura que “es bien común que ocurra la incidencia de este tipo de situaciones, está aumentando porque hay más atacantes desde afuera que están tratando de buscar víctimas”.

La mujer dice que en el mensaje que salió en la computadora, apareció un número de celular al que llamó.

“Me dijeron que eran de Microsoft y que alguien había hackeado mi computadora y de allí yo escuché y seguí todo lo que me dijeron que hiciera. Sin querer, les di acceso a mi computadora, me dijeron que no hablara con nadie porque eso dañaría la investigación y que ellos iban a encontrar a los responsables”, agregó.

Los estafadores le dijeron que debía depositar $49,000 a una cuenta de un banco Regions, ubicado en la 600 del este y la 9 calle de Hialeah.

Tras llamar a la policía, las autoridades pudieron congelar la transferencia bancaria. La policía de Hialeah continúa con la investigación. Aún no han arrestado a ningún sospechoso.

Presuntamente dijeron que tenían a su hija secuestrada y amenazaron con matarla si no cooperaba.

Mientras tanto, la víctima está a la espera de que su banco Chase envíe una carta al banco Regions para que le devuelvan su dinero.

El FBI asegura que 60% de las víctimas de este tipo de estafa son personas mayores de 60 años, por eso aconsejan que si les aparecen estas alertas con números telefónicos, las ignore.

Otras banderas rojas incluyen errores de gramática, amenazas y presión para transferir dinero rápidamente como le ocurrió a esta anciana de Nueva Jersey. “Lo mejor es no darle clic a ninguno de estos anuncios o enlace”, dice la experta.

“Quiero que la gente tome conciencia que si algo le aparece en su sitio web y no puedes salir, solo apaga tu computadora, no llames, no sigas las instrucciones apaga la computadora, porque yo los escuché y terminé en esta pesadilla”, dice la víctima.