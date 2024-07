Jueza desestima el caso por homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin

SANTE FE, Nuevo México - La jueza del juicio por homicidio involuntario contra Alec Baldwin desestimó el caso el viernes y estuvo de acuerdo con los abogados del actor en que los fiscales ocultaron pruebas que podrían haber estado relacionadas con la muerte de un tiro de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película "Rust" en 2021.

"No hay forma de que el tribunal corrija este error", dijo la jueza Mary Marlowe Sommer. "La sanción de desestimación es el único remedio que se justifica", agregó.

Baldwin, de 66 años, sollozó y se llevó las manos a la cara cuando Sommer anunció su decisión. Luego abrazó a su esposa, Hilaria, mientras los abogados y los espectadores comenzaban a salir de la sala del tribunal.

Baldwin podría haber sido sentenciado a hasta 18 meses de prisión si los jurados hubieran acordado por unanimidad que cometió el delito grave. El actor estaba ensayando una escena en Bonanza Creek Ranch en el condado de Santa Fe el 21 de octubre de 2021, cuando el revólver de utilería que sostenía se disparó, matando a Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director Joel Souza.

La jueza Mary Marlowe Sommer estuvo de acuerdo en que la fiscalía había suprimido pruebas y que el juicio no podía continuar.

El actor, mejor conocido por su papel en "30 Rock" y sus apariciones en "Saturday Night Live", se declaró no culpable. Afirma que no sabía que el revólver contenía una bala activa y que se disparó accidentalmente después de que siguió las instrucciones de apuntar hacia Hutchins.

Los abogados de Baldwin afirmaron que la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Fe tomó posesión de municiones reales como prueba, pero no las registró en el expediente oficial del caso ni reveló su existencia al equipo de defensa del actor.

Kari Morrissey, la fiscal especial del caso, dijo que las municiones en disputa no estaban vinculadas al proceso ni ocultas a los abogados de Baldwin. Argumentó que las balas no eran del mismo tamaño o composición que las reales recuperadas del set de "Rust", incluida la que mató a Hutchins. Además, describió la disputa como una "búsqueda inútil que no tiene valor probatorio alguno".

Marissa Poppell, técnica de la escena del crimen de la oficina del alguacil, que testificó esta semana, afirmó que las balas no estaban ocultas a los abogados de Baldwin y rechazó la afirmación del letrado Alex Spiro de que la munición Colt .45 coincidía con la que mató a Hutchins.

Las balas Colt .45 fueron entregadas a la oficina del alguacil en marzo por el exoficial de policía Troy Teske, amigo de Thell Reed, padrastro de la armera de "Rust", Hannah Gutiérrez-Reed, el mismo día en que ella fue declarada culpable del homicidio involuntario de Hutchins. La fiscalía describió a Teske como un "buen samaritano".

Gutiérrez-Reed fue sentenciada a 18 meses tras las rejas, pero la desestimación del caso de Baldwin podría llevar a que se anule su condena.

El actor y su equipo ya habían obtenido una importante victoria legal esta semana cuando la jueza dictaminó en una audiencia previa al juicio el lunes que su papel como coproductor de "Rust" no era relevante para el proceso. La medida impidió que los fiscales argumentaran que él tenía una responsabilidad especial en el set.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.