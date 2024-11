Al menos 21 manifestantes son arrestados en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s

Lo que debes saber El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's estuvo empapado por la lluvia el jueves y fue interrumpido brevemente por manifestantes propalestinos.

NUEVA YORK -- El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's estuvo empapado por la lluvia el jueves y fue interrumpido brevemente por manifestantes propalestinos.

La policía de la Ciudad de Nueva York dijo que arrestó a 21 personas después de que los manifestantes se sentaran en la ruta del desfile con banderas palestinas y una pancarta que decía "No celebres el genocidio".

Los manifestantes que protestaban por la guerra de Israel en Gaza también interrumpieron el desfile del año pasado.

Gracias al clima lluvioso, el desfile de este año contó con muchos ponchos y sombrillas junto con la alineación habitual de globos gigantes, carrozas y actuaciones repletas de estrellas.

La última edición de la tradición navideña anual contó con nuevos globos de Spider-Man y Minnie Mouse, carrozas con temas de pasta y zoológico, una oda al café y los bagels de la Gran Manzana, actuaciones de Jennifer Hudson, Idina Menzel y Kylie Minogue, y más.

La programación estaba muy lejos de la encarnación inicial del desfile hace un siglo, que presentaba carrozas que mostraban escenas de Caperucita Roja y el Lobo, Miss Muffet y la Araña, y otros cuentos de hadas.

Sin embargo, algunas cosas siguieron igual. Como en 1924, hay muchas bandas de música y muchos payasos, seguido del gran final con Papá Noel cabalgando por Manhattan y marcando el comienzo de la temporada navideña.

El desfile de este año contó con 17 globos gigantes llenos de helio, 22 carrozas, 15 inflables novedosos y tradicionales, 11 bandas de música, 700 payasos, 10 grupos de actuación, cantantes y actores galardonados y el campeón de la WNBA, New York Liberty.

Otros aspectos destacados incluyeron a la estrella de reality shows Ariana Madix, el músico T-Pain, el dúo de country Dan + Shay, The War and Tratado, The Temptations, Jimmy Fallon & The Roots, la veterana de Broadway Lea Salonga y la actriz de “Glow” y portavoz de Macy's, Alison Brie.

Una nueva carroza destacó la marca de comida Rao's, que presentaba a un caballero y un dragón en batalla elaborados con elementos de pasta reales. Otro celebró el 125 aniversario del Zoológico del Bronx con representaciones de un tigre, una jirafa, una cebra y un gorila.

"El trabajo que hacemos, la oportunidad de impactar a millones de personas y brindar un poco de alegría durante un par de horas en la mañana de Acción de Gracias, es lo que nos motiva todos los días", dijo Will Coss, productor ejecutivo del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's.

El desfile comenzó a las 8:30 a. m. en el Upper West Side de Manhattan y termina a 4 kilómetros (2,5 millas) de distancia alrededor del mediodía en la tienda insignia de Macy's Herald Square en la calle 34, que sirve como escenario y telón de fondo para las actuaciones.

La lluvia no detiene nada (el desfile sólo ha sido cancelado tres veces, de 1942 a 1944 durante la Segunda Guerra Mundial), pero los organizadores están monitoreando la velocidad del viento durante las festividades para asegurarse de que sea seguro que los grandes globos vuelen.

Las temperaturas rondan los 40 grados farenheit, con lluvia durante toda la mañana y vientos de alrededor de 16 kph (10 mph), muy dentro del rango aceptable para permitir que Snoopy, Bluey y sus amigos vuelen. La ley de la Ciudad de Nueva York prohíbe a Macy's volar globos de tamaño completo si los vientos sostenidos exceden las 23 mph (37 kph) o las ráfagas de viento superan las 35 mph (56 kph).

El desfile se transmite por NBC con los presentadores Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker y se transmite por el servicio Peacock de la cadena. Carlos Adyan y Andrea Meza conducirán una transmisión simultánea en español por Telemundo.