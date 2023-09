Arrestan a sacerdote acusado de abusar sexualmente de mujer de 70 años

SAN ANTONIO, Texas - La oficina del alguacil del condado Bexar anunció el arresto de un sacerdote, identificado como George Mbugua Ndungu, acusado de presuntamente abusar sexualmente de una mujer de 70 años, miembro de su iglesia.

Según el alguacil Javier Salazar, todo comenzó cuando una mujer reportó que el sacerdotes se estaba portando de manera inapropiada. Cuando se hizo el anuncio públicamente, una mujer reportó haber sido víctima y no solo una si no en varias ocasiones en la Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en la calle Marbach.

"En agosto, una empleada de la iglesia dio la queja de que este sospechoso se había portado mal con ella sexualmente", dijo Salazar durante una conferencia de prensa.

Salazar explicó que tras darse a conocer el reporte, el padre fue retirado del templo. Los abusos habrían ocurrido en noviembre del 2022, al igual que en marzo y agosto de este año. Según la declaración juramentada, el sacerdote presuntamente le dijo a la víctima que Dios era misericordioso y que todo lo que tenían que hacer era disfrutar del momento y luego pedir perdón en confesión.

De acuerdo con Salazar, el sacerdote trabajó en varias iglesias de nuestra zona como Nuestra Señora del Buen Consejo, San Martín de Porres y San Gabriel. En el 2019, trabajó en San Pedro y Paul en la ciudad de New Braunfels y luego en San Tomás el Apóstol en Canyon Lake.

Salazar añadió que hay posibilidad de que haya más víctimas y hace el llamado para reportar cualquier crimen al 210-335-6000.

Asimismo, Salazar añadió que la investigación apenas comienza y que están viendo cuál fue la causa de que hayan movido al sacerdote a tantas iglesias en tan poco tiempo.

A última hora del martes, 26 de septiembre, el sacerdote Wanjiru Ndung’u fue arrestado por el Departamento del Sheriff del condado de Bexar por cargos de agresión sexual agravada.

Durante su tiempo en la Arquidiócesis, el sacerdote Wanjiru ejerció el ministerio en las parroquias Our Lady of Good Counsel, St. Martin de Porres y St. Gabriel, en San Antonio, todo en 2017. En 2018 lo hizo en St. Ann, en La Vernia y St. Mary’s, en Stockdale. En 2019 el sacerdote Wanjiru ejerció el ministerio en St. Peter and Paul Parish, en New Braunfels, y en 2020 fue asignado a St. Thomas the Apostle Church, en Canyon Lake. Por último, de 2021 a 2023 lo hizo en St. Rose of Lima Church, en San Antonio.

Por su parte, la Arquidiócesis de San Antonio indicó que "toma en serio cualquier acusación de conducta sexual inapropiada".

"La seguridad y el bienestar de todas las personas son muy importantes, y las políticas de ambiente seguro de la Iglesia buscan proteger a todos, especialmente a los menores y a los adultos vulnerables. Alentamos a cualquier persona que sea víctima de abuso sexual a que se comunique con las autoridades", indicaron las autoridades de la Arquidiócesis de San Antonio.