Apareció Barney, el toro de 1,500 libras que estaba suelto en un vecindario de Nueva York

NUEVA YORK - El audaz toro "Barney", que dio mucha agua de beber a las autoridades de Long Island tras escaparle a la muerte en julio, ha sido capturado después de dos meses, según las autoridades.

No está claro qué pasará con Barney a continuación, o qué estuvo haciendo exactamente desde que escapó de una granja local el 20 de julio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El toro fugitivo fue finalmente capturado el jueves. Parece que Barney, que pesa 1,500 libras, nunca abandonó el condado de Suffolk, según datos preliminares.

Las circunstancias que rodearon la captura de Barney en una antigua granja de patos en Moriches no fueron dadas a conocer de inmediato. Una foto lo mostraba con una apariencia estoica mientras masticaba heno en un remolque. No está claro qué le sucederá a continuación, o qué ha estado haciendo exactamente desde que escapó hace dos meses.

Los encargados de la búsqueda, que emplearon un helicóptero y equipo de visión nocturna, habían intentado rastrear el paradero de Barney durante días, mientras que otros intentaron atraerlo con grano y una vaca (sí, una vaca) después de que atravesó una cerca y se escapó ese martes por la mañana.

La policía recibió todo tipo de llamadas de los residentes sobre el animal de 1,500 libras mientras se paseaba como amo y señor por Long Island. En un momento, Barney incluso forzó el cierre parcial de la autopista Sunrise Highway.

"Hemos intentado atraerlo con una vaca, con caballos", dijo Frankie Floridia de Strong Island Animal Rescue a Newsday en julio. "Estoy aquí con una (pistola tranquilizante), buscándolo, y pienso, 'Estoy cazando vacas en una película de Indiana Jones'. Es simplemente frustrante. Cuanto más tiempo pasa, te preguntas qué pasa ".

Los rescatistas habían dicho que esperaban que Barney fuera trasladado a un santuario cuando lo encontraran.

"No tengo miedo de que sea agresivo con los humanos", dijo Floridia. “No tiene cuernos, no es un animal agresivo. Creo que va a ver gente y se va a escapar. Simplemente me temo que, con el color de su abrigo, se adentrará en una carretera en la oscuridad y algún conductor no lo verá".