Votantes del condado de Orange establecen récord el día de las elecciones

Los votantes del Condado de Orange establecieron un récord de volumen en la noche de las elecciones, pero no del todo para la proporción de votantes registrados que votaron, dijo el martes el registrador del condado de Orange, Neal Kelley.

Los republicanos establecieron un récord de votación en persona el día de las elecciones, al menos desde 1980, dijo Kelley.

El registrador tuvo una tabulación más pequeña de lo habitual el miércoles, ya que el personal tuvo que clasificar y preparar las boletas que se entregaron en los centros de votación el día de las elecciones, dijo Kelley. Es un proceso que requiere mucho tiempo y puede tomar hasta 36 horas porque los empleados deben clasificarlos, aplanarlos para ejecutarlos en la máquina de conteo y verificar las firmas y la elegibilidad de los votantes, dijo Kelley.

"No es como poner un correo en la mesa de café y cortarlo", dijo Kelley.

Kelley dijo que al menos el 85% y hasta el 90% de los votos emitidos fueron por correo, dijo Kelley.

El condado tabuló alrededor de 15.000 votos el miércoles, dijo Kelley. Al condado le quedan alrededor de 200,000 boletas para contar, dijo Kelley.

Se espera que la participación aumente hasta un 77%, dijo Kelley.

Parte de lo que estaba impulsando la participación fue: “Nunca antes habíamos tenido tantos votantes registrados '', dijo Kelley.

El concejal de la ciudad de Santa Ana, Vicente Sarmiento, se convertirá en el primer alcalde de la ciudad desde 1994.

Sarmiento surgió en la cima de un campo de seis candidatos en las elecciones del martes y reemplazará al alcalde cesado Miguel Pulido, quien ha estado en el Concejo Municipal desde 1986 y alcalde desde 1994.

Entre quienes se postularon para reemplazarlo se encontraban las ex concejales Claudia Álvarez y Cecilia Iglesias, y los actuales miembros Sarmiento y José Solorio.

Sarmiento ha estado en el consejo desde 2007.

SANTA ANA ALCALDE 100% reportando

En otra contienda destacada, el supervisor republicano del condado de Orange, Andrew Do, vicepresidente de la junta, parecía haber salido victorioso en su candidatura para otro mandato, superando al concejal demócrata de la ciudad de Westminster Sergio Contreras en la contienda no partidista. No estaba claro cuántas papeletas quedan por contar, pero Do tuvo aproximadamente el 53% de los votos el miércoles.

En el distrito 29 del Senado, el ex senador Josh Newman, un demócrata, estaba a punto de regresar a Sacramento. El miércoles tenía una estrecha ventaja sobre la senadora republicana de Diamond Bar, Ling Ling Chang. Chang reemplazó a Newman en el Senado cuando Newman fue destituido en 2018, luego de que emitiera un voto decisivo a favor de un aumento del impuesto a la gasolina.

El senador John Moorlach, republicano por Costa Mesa, estaba detrás del profesor de derecho de UC Irvine, Dave Min, 51,82% a 48,18%, en el 37 ° Distrito del Senado.

Moorlach dijo que Min saltó a una gran ventaja cuando cerraron las urnas, pero se redujo durante la noche.

"Si eso se mantiene, entonces podríamos tener una sorpresa esta noche", dijo Moorlach el miércoles. “En este momento no he perdido, pero no he ganado, así que estoy en el limbo”.