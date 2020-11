Votantes aprueban medida de bonos del LAUSD de $7 mil millones

Los votantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aprobaron de manera abrumadora la Medida RR, una medida de bonos de $ 7 mil millones destinada a proporcionar al LAUSD un flujo constante de dinero para mejorar sus instalaciones y tecnología, así como aumentar las medidas de seguridad en medio de la pandemia de COVID-19.

La medida recibió el apoyo de casi el 71% de los votantes, según los resultados preliminares de la elección del martes publicados el miércoles temprano. Todavía es necesario contar un número desconocido de papeletas, pero es poco probable que afecten el resultado de las elecciones.

Los patrocinadores dijeron que los fondos abordarán las desigualdades en las instalaciones escolares, reducirán y eliminarán el asbesto, abordarán los peligros de los terremotos y la calidad del agua y reemplazarán o renovarán las aulas y edificios escolares antiguos.

Según los documentos del LAUSD, la mayor parte de los fondos, alrededor de $3 mil millones, se usaría para actualizar el 70% de las instalaciones del distrito que necesitan reparaciones urgentes y para crear entornos de aprendizaje modernos dentro de ellas.

El dinero también estaría sujeto a auditorías independientes y supervisión ciudadana, y no se utilizarían fondos para salarios administrativos, según el lenguaje de la boleta electoral.

La Junta de Educación del LAUSD votó unánimemente para colocar la Medida RR en la boleta, y en su documento general de la medida, los funcionarios escolares dijeron que el distrito tiene más de $50 mil millones en reparaciones y actualizaciones necesarias.

La Medida RR necesitaba el 55% de los votos para aprobarse porque aumentaría los impuestos a la propiedad, según la ley estatal de California. El costo de pagar los bonos se gravaría en alrededor de $2.17 por $100,000 de valor tasado de la propiedad. Se espera que la medida recaude alrededor de $329 millones anuales hasta 2055.

La Medida RR es similar a la última medida de bonos para instalaciones escolares de LAUSD de $7 mil millones que se aprobó en 2008, la Medida Q, aunque esa medida se reservó principal y únicamente para hacer reparaciones inmediatas en los edificios escolares.

No hubo oposición organizada a la medida, según documentos de la Comisión de Ética de la Ciudad de Los Ángeles, que rastrea los gastos de la campaña electoral del LAUSD.

A su vez, el comité de acción política “Comité para el Sí a RR para Escuelas Seguras, Actualizadas y Modernizadas'', ha recaudado hasta ahora más de $ 1.5 millones en apoyo a la medida, principalmente de sindicatos, y ha gastado una poco más de $ 1 millón de ese dinero en publicidad política, según muestran documentos de la Comisión de Ética.

Campañas electorales por distritos en el LAUSD

Las campañas de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se han vuelto cada vez más polémicas en los últimos años, y esta elección no fue una excepción, con el debate tradicional sobre las escuelas autónomas alimentando la batalla.

El titular Scott Schmerelson en el Distrito 3, que representa el oeste del Valle de San Fernando, pareció derrotar a la miembro del personal de la Preparatoria Charter Granada Hills, Marilyn Koziatek, a la espera de una determinación de las boletas pendientes aún por contar.

Schmerelson, que obtuvo el 54% de los votos, fue fuertemente respaldado por el sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA) y Koziatek fue fuertemente respaldado por la Asociación de Escuelas Chárter de California.

En el Distrito 7, Tanya Ortiz Franklin derrotó a Patricia Castellanos, obteniendo el 58% de los votos.

Castellanos es cofundador de Reclaim Our Schools L.A. y Ortiz Franklin es una ex maestra que trabaja con Partnership for L.A. Schools.

Castellanos también fue fuertemente respaldado por UTLA, mientras que Franklin contó con el apoyo de una variedad de patrocinadores de escuelas autónomas.

El escaño estaba abierto debido a que Richard Vladovic fue destituido de su cargo.

El Distrito 7 cubre un área que incluye el sur de Los Ángeles, Gardena, Watts y San Pedro.

Los miembros titulares de la junta Jackie Goldberg y George McKenna fueron reelegidos en las primarias de marzo en los Distritos 5 y 1, respectivamente.

La nueva junta tendrá que lidiar con una serie de temas políticamente sensibles, como la gestión de los continuos desafíos de aprendizaje que presenta la pandemia de coronavirus y un impulso cada vez más intenso para “desfinanciar” al Departamento de Policía Escolar.