Registro de Votantes del Condado de Orange realiza una auditoría de las elecciones

El jefe del Registro de Votantes del Condado de Orange, Neal Kelley, lanza el viernes una auditoría en busca de cualquier error que pueda haberse cometido en el manejo de los resultados locales, un proceso que se realiza en cada elección.

Con más de 1.5 millones de votos emitidos el 3 de noviembre o antes, la participación del Condado de Orange es del 86.6%. Kelley estima que la participación puede llegar al 87%, un récord.

"Es el volumen más grande en los 131 años de historia del condado", dijo Kelley.

Durante décadas, los funcionarios electorales del condado en California han seguido las elecciones auditando el 1% de los resultados de los distritos electorales, lo que significa volver a contar esas boletas a mano y verificar el resultado para asegurarse de que coincida con los resultados contados por máquina, explicó Kelley. La auditoría no es un requisito de la ley de California.

Kelley aseguró a los votantes que es un proceso de rutina y no un reflejo de las quejas de fraude electoral del presidente Donald Trump en su carrera contra el exvicepresidente y presidente electo Joe Biden.

"La realidad real es, como he dicho, que se trata de una auditoría de control de calidad que se realiza todos los días en cualquier industria," dijo Kelley. "Esto es algo importante para garantizar que la validez de la elección sea sólida y que los resultados sean los correctos".

Kelley señaló que lo hace "en todas las elecciones, en todas y cada una, y generalmente nadie presta atención".

Los gritos de fraude electoral y las quejas sobre la tabulación de votos más prolongada de lo habitual "están exponiendo la falta general de conocimiento de las elecciones que tiene tanta gente", dijo Kelley. "Si tuvieran una comprensión de las complejidades y los controles y equilibrios y los límites por los que pasa el sistema para asegurar resultados correctos, todo esto desaparecería".

Kelley planea utilizar una "auditoría de limitación de riesgos", que utiliza software para seleccionar boletas al azar para que los trabajadores electorales las recojan y las cuenten manualmente. Si los resultados del recuento manual no son proporcionales a los recuentos generales de la máquina en un concurso, se extraen más papeletas de las pilas y se cuentan.

Si bien es casi imposible tener una elección 100% libre de errores, Kelley dijo que la auditoría está diseñada para garantizar que los errores, si los hubiera, no afectaron el resultado de ningún concurso. No detecta fraudes en el registro de votantes o personas no elegibles en las listas de votantes, pero los funcionarios electorales tienen otras formas de verificar eso, y cualquiera puede informar esas inquietudes al fiscal de distrito del condado de Orange o al secretario de estado de California.

La oficina de Kelley tiene 9,073 votos para contar. El Registrador debe contar los votos de registro el mismo día.

Las protestas en Michigan, Colorado y otros estados han tenido lugar desde el día de las elecciones, lideradas por partidarios de Trump que afirman que varios tipos de fraude, errores y trampas le hicieron perder.

El lunes, unos 300 manifestantes se reunieron frente a la oficina de Santa Ana del Registro de Votantes de OC para cuestionar un sistema de votación que alegan es corrupto, aunque el organizador de la manifestación Alan Hostetter dijo que no protestaban por los resultados del condado de Orange, según el periódico Orange County Register.

Históricamente, un bastión republicano, la composición política del Condado de Orange ha experimentado un cambio sustancial en los últimos años. Su apoyo en 2016 a Hillary Clinton marcó la primera vez que el condado votaba por un candidato presidencial demócrata desde Franklin D. Roosevelt en 1936, informó Los Angeles Times.

En 2019, el número de demócratas registrados en el condado superó al de los republicanos por primera vez desde un breve estallido azul en la década de 1970.

Casi el 54% de los votos del condado de Orange se emitieron para Biden en las elecciones de 2020, mientras que el 44% votó por Trump.