¿Cuándo dará Kamala Harris su discurso de concesión?

Se espera que la vicepresidenta Kamala Harris se dirija a la nación este miércoles para reconocer oficialmente la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Se espera que Harris pronuncie un discurso al país y a sus partidarios en la Universidad Howard en Washington D.C., su alma mater, confirmó a NBC News un codirector de campaña. No se supo de inmediato cuándo pronunciará el discurso de Harris.

"Todavía tenemos votos por contar. Todavía tenemos estados que aún no han sido declarados ganadores. Continuaremos durante la noche para tratar de asegurarnos de que se cuente cada voto, de que se haya hablado de cada voz", dijo el codirector de campaña Cedric Richmond. "Así que no escucharán a la vicepresidenta esta noche. Pero la escucharán mañana, porque volverá aquí mañana para dirigirse no solo a la familia de la Universidad Howard, no solo para dirigirse a sus partidarios, sino para dirigirse a la nación".

La escuela había servido como su sede la noche de las elecciones, donde Harris esperaba pronunciar un discurso de victoria el martes por la noche. Pero a medida que se acercaba la medianoche en la Costa Este y los resultados electorales mostraban la victoria de Donald Trump, los aplausos de la multitud se silenciaron y la campaña de Harris apagó sus transmisiones proyectadas de CNN. En su lugar, el DJ puso música a todo volumen en los altavoces para animar a la multitud.

La forma más segura de Harris de obtener 270 votos electorales fue a través de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, estados que Trump ganó en 2016 y que el presidente Joe Biden obtuvo por un estrecho margen en 2020. Pero en un estado tras otro, incluidos Carolina del Norte y Georgia, Trump superó lo que hizo en las elecciones de 2020, mientras que Harris no logró un desempeño tan bueno como el de Biden al ganar la presidencia hace cuatro años.

La victoria de Trump contra Harris, la primera mujer de color en liderar la candidatura de un partido importante, marca la segunda vez que derrota a una rival femenina en una elección general.