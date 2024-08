FBI investiga intentos de hackeo a las campañas de Trump y Biden-Harris

El FBI dijo el lunes por la tarde que está investigando los intentos de piratear las campañas de Trump y Biden-Harris.

La investigación incluye intentos de piratería informática contra tres miembros del personal de la campaña de Biden-Harris, así como contra Roger Stone, exasesor del expresidente Donald Trump, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato.

El Washington Post fue el primero en informar que los intentos de piratería informática contra miembros del personal de Biden-Harris y Stone eran parte de la investigación del FBI.

No está claro si la piratería informática contra los miembros del personal de Biden tuvo éxito, dijo la fuente. Stone dijo al Post que las autoridades le habían informado de que su correo electrónico había sido comprometido.

Politico, The Washington Post y The New York Times informaron durante el fin de semana que habían recibido archivos aparentemente auténticos robados de la campaña de Trump. Un portavoz de la campaña del expresidente dijo el sábado que había sido pirateada en junio. NBC News no ha recibido ninguno de los supuestos archivos.

El FBI no ha publicado ninguna otra información ni ha detallado qué pirateo ocurrió, si es que se produjo alguno. La campaña de Trump ha afirmado que los archivos eran parte de una operación de piratería informática iraní que Microsoft anunció el viernes, citando el informe como prueba.

Microsoft se ha negado a hacer comentarios, citando su política de no compartir los datos de los clientes sin permiso. La empresa comparte los detalles si un cliente se lo pide formalmente, dijo un portavoz a NBC News.

La campaña de Trump no respondió a un correo electrónico en el que se le pedía que aclarara si había autorizado a Microsoft o a alguna agencia federal a hablar públicamente sobre el ataque. El representante de Irán ante las Naciones Unidas ha negado que su país estuviera detrás del ataque.

Los expertos en ciberseguridad y seguridad electoral han advertido constantemente que los esfuerzos extranjeros para influir en las elecciones estadounidenses podrían incluir este tipo de ataques de "piratería y filtración", en los que se comprometen los sistemas privados para robar y luego filtrar información confidencial.

Los ataques de piratería informática y filtración de datos han afectado a muchas elecciones en todo el mundo, en particular las elecciones estadounidenses de 2016, cuando piratas informáticos que trabajaban para la inteligencia militar rusa robaron correos electrónicos y otros archivos del Comité Nacional Demócrata y de las organizaciones Hillary for America y los filtraron metódicamente en los últimos meses de la campaña de Hillary Clinton.

Expertos en seguridad del gobierno estadounidense y de organizaciones privadas han advertido sobre que Rusia, China e Irán parecen estar haciendo esfuerzos para influir en las elecciones estadounidenses de 2024, con Irán buscando socavar a Trump, el candidato republicano.

El reciente informe de Microsoft descubrió que los piratas informáticos habían entrado en la cuenta de correo electrónico de un exasesor principal de una campaña presidencial y luego habían utilizado esa cuenta para enviar un correo electrónico de phishing a otro asesor de alto rango de esa campaña, y dijo que recientemente alertó a la campaña. Microsoft no dijo si el correo electrónico de phishing tuvo éxito o a qué campaña estaba dirigido.

Hasta el lunes por la tarde, poco más se sabía sobre el supuesto hackeo, incluido hasta qué punto la campaña de Trump estaba dispuesta a trabajar con el FBI.

Chris Krebs, director de inteligencia y políticas públicas de la empresa de ciberseguridad SentinelOne, dijo que el candidato y sus ayudantes pueden ser reacios a cooperar plenamente con los investigadores federales, dada la "relación de Trump con las fuerzas del orden federales".

"Puede que no haya un deseo de colaborar tanto", dijo Krebs, quien fue director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad en la administración Trump y fue despedido por Trump después de que declarara que las elecciones de 2020 fueron las más seguras de la historia.

Una decisión de no cooperar plenamente con las autoridades federales podría obstaculizar y retrasar una investigación sobre el supuesto hackeo, dijo Krebs.

“Desgraciadamente, eso puede impedir, desde una perspectiva de seguridad nacional, nuestra comprensión del evento y de lo que está sucediendo”, dijo.

La afirmación de la campaña de Trump se suma a lo que ya había sido una relación profundamente antagónica entre Irán y el expresidente. Mientras gobernaba, Trump autorizó un ataque con drones en 2020 que mató a Qassem Soleimani, un líder militar iraní clave. El mes pasado, funcionarios de la administración Biden dijeron que tenían motivos para creer que Irán había planeado intentar asesinar a Trump. El representante de Irán ante la ONU también negó esa acusación.

Teherán ha prometido vengar la muerte del general, y varios ex altos funcionarios que trabajaron en la administración Trump tienen equipos de seguridad financiados por el gobierno que los protegen las 24 horas del día.

Exfuncionarios estadounidenses y expertos en ciberseguridad han dicho que la mejor respuesta a los ataques informáticos y los esfuerzos de desinformación es la transparencia, proporcionando información precisa rápidamente y exponiendo los intentos de engañar al público.

El representante Adam Schiff, demócrata por California y expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pidió a las autoridades federales que divulguen sin demora toda la información pertinente.

“La comunidad de inteligencia debe actuar con gran presteza para desclasificar y divulgar toda la información pertinente que tenga sobre la posible naturaleza extranjera de esta interferencia. La transparencia sigue siendo nuestro mejor elemento de disuasión contra las operaciones de influencia extranjera”, dijo Schiff en una publicación en redes sociales.

Schiff dijo que las agencias de inteligencia estadounidenses respondieron con demasiada lentitud a la operación de interferencia electoral rusa en 2016. El legislador demócrata agregó que cualquier intento extranjero de interferir en las elecciones estadounidenses debe ser condenado, sin importar qué partido sea el objetivo.

El aparente hackeo de los archivos de la campaña de Trump recuerda a la campaña rusa de 2016 contra Hillary Clinton, pero hasta ahora parece notablemente menos elaborado en la distribución de los archivos hackeados.

La operación rusa implicó un plan elaborado, que incluía un personaje falso de hacktivista, llamado Guccifer_2 en honor a un verdadero hacker rumano. El falso Guccifer tenía una cuenta activa en Wordpress y un perfil en Twitter que usaba para compartir los documentos.

El esfuerzo ruso también le dio archivos a WikiLeaks, que los publicó. Por separado, alojó los archivos de los demócratas en un sitio web que creó llamado DCLeaks, que tenía una página correspondiente en Facebook.

Al parecer, no existe un sistema de distribución similar para los archivos pirateados de Trump, al menos hasta ahora. Si los piratas informáticos trabajan para Irán, eso parece mostrar una falta de previsión por su parte, dijo Simin Kargar, investigadora no residente de alto rango que estudia las operaciones de influencia en Oriente Medio en el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council.

"Son un poco incompetentes. Si realmente querían hacer una buena operación de piratería y filtración, podrían haberlo hecho mucho mejor", dijo. "Esto está muy en línea con los actores iraníes".

