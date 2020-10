Estudio revela cuáles son los temas más importantes para los hispanos votantes

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, una encuesta difundida este miércoles reveló que la pandemia y el costo del cuidado médico son la máxima prioridad para los votantes latinos.

Un sondeo de NALEO concluyó estos dos temas encabezan la lista de prioridades, inclusive por encima que la inmigración y la economía.

"Casi el 30% de los votantes latinos han perdido sus trabajos como resultado de COVID-19", dijo Dorian Caal de NALEO. "El 29% de los latinos que contestaron la encuesta han conocido a alguien que ha muerto", agregó.

Y es que para familias como la de Scarlett Pardo, enfermarse no es solo una cuestión de salud, sino también de economía. "Yo por ejemplo, no puedo. He tenido este año dos billes que han sido altísimos y me puse en plan de pagos porque no lo puedo cubrir", dijo la madre de tres hijos.

Por fortuna, ella y su familia tienen seguro médico pero este no es el caso de más de 11 millones de personas que carecen de cobertura, según datos recolectados en 2019, y una cifra que muchos temen se incremente aún más este año a raíz de la pandemia que ha dejado a millones de personas sin empleo y por lo tanto, sin beneficios como el seguro de salud.

Hace 10 años, los latinos fueron de lo más beneficiados por la ley de salud conocida como "Obamacare": cuatro millones de adultos y unos 600,000 niños latinos fueron amparados, de acuerdo con el mismo gobierno.

Sin embargo, la percepción de Trump ha mejorado entre los latinos.

Pero la ley ha sido fuertemente golpeada por Donald Trump quien, aunque no ha dado un plan nuevo, sigue empeñado en derrocarla y es una de sus promesas de campaña.

De acuerdo a cifras del Censo, el número de personas sin seguro médico incrementó por más de 2 millones durante los primeros tres años del gobierno de Trump. Los latinos siguen siendo el grupo que más carece de cobertura de salud.