Equipo de Trump minimiza “incidente” de Arlington en un esfuerzo por contener las consecuencias políticas

WASHINGTON — La campaña del expresidente Donald Trump está restando importancia a los informes de un altercado durante su visita el lunes al Cementerio Nacional de Arlington, una medida que indica su preocupación por las posibles repercusiones políticas del incidente.

“Un burócrata anónimo de Arlington cuyo trabajo es preservar la dignidad del cementerio está haciendo exactamente lo contrario al intentar convertir lo que fue un evento muy solemne y respetuoso en algo que no fue”, dijo el asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, un infante de marina retirado que estuvo con Trump en el cementerio el lunes.

Trump se ha presentado durante mucho tiempo como un defensor de los militares y los veteranos, una imagen reforzada por los participantes en la ceremonia del lunes. Pero también ha creado un patrón de menosprecio hacia los militares que ha llevado incluso a algunos exasistentes a cuestionar la autenticidad de su apoyo a los militares.

El último episodio amenaza con atenuar sus ataques al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por un ataque terrorista de 2021 en la llamada Puerta de la Abadía del aeropuerto de Kabul, en el que murieron 13 militares estadounidenses.

Fue el tercer aniversario de los atentados, que ocurrieron durante la apresurada salida de Estados Unidos de Afganistán, lo que llevó a Trump al cementerio de Arlington, en los suburbios de Virginia, en Washington. Depositó una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido para honrar a los que murieron en los atentados y luego se trasladó a la Sección 60, un área reservada para los participantes en las guerras de Irak y Afganistán.

¿SE POLITIZÓ LA CONMEMORACIÓN LUCTUOSA?

Trump estuvo acompañado en ambos lugares por familiares de los hombres y mujeres asesinados en Abbey Gate. Los familiares lo invitaron a participar en la conmemoración y querían que el momento quedara documentado, según dos personas que estuvieron presentes.

"Di mi permiso", dijo Kelly Barnett, la madre del sargento de la Marina Darin "Taylor" Hoover, a NBC News. "Quería los recuerdos. Quería asegurarme de que mi familia en casa -tengo una familia enorme- también estuviera involucrada, y que pudieran verlo y sentirlo, tener la experiencia que tuvimos nosotros. Y entonces dije, sí, sin lugar a dudas, estaba de acuerdo con eso".

Trump posó para una fotografía junto a la tumba de Hoover, sonriendo y haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba en una toma que incluía las lápidas de otros miembros del servicio que no fueron parte de la ceremonia del lunes.

Una regulación federal advierte que los servicios conmemorativos en los cementerios del Ejército "no incluirán actividades políticas partidistas".

Paul Rieckhoff, fundador y director ejecutivo del grupo Veteranos de Irak y Afganistán de Estados Unidos, criticó duramente la visita de Trump.

"Nunca en mi vida he visto a un político sonreír con el pulgar hacia arriba frente a la tumba de un marine caído. Es inapropiado", dijo a NBC News. "Es irrespetuoso. No es Disney World, es el Cementerio Nacional de Arlington, y debería ser respetado como tal".

"Ahora están literalmente en una batalla de relaciones públicas, no con alguna entidad de noticias liberal, sino con el Cementerio Nacional de Arlington", agregó. "Este no es un grupo de partidarios. Esta no es la campaña de Kamala Harris. Este es el Cementerio Nacional de Arlington que, creo, mantiene legítimamente la línea de buen orden y disciplina que se espera en un lugar tan sagrado".

El fiscal especial Jack Smith presentó un nuevo caso revisado contra Donald Trump en relación con sus supuestos esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

LOS INCIDENTES INICIARON ANTES DEL ACTO OFICIAL

NPR informó por primera vez el martes que dos miembros del personal de la campaña de Trump tuvieron un enfrentamiento con un funcionario del cementerio que intentó impedirles filmar.

"Podemos confirmar que hubo un incidente y se presentó un informe", dijo el cementerio en un comunicado.

Sea lo que fuere lo que pasó, Barnett y otro participante —que pidió permanecer en el anonimato sin autorización para hablar en nombre de las familias— dijeron que no notaron nada extraño.

"Ni siquiera nos enteramos hasta el día siguiente", dijo el segundo participante, que no creía que la participación de Trump equivaliera a una actividad de campaña.

"No estaba politizado", dijo esta persona.

Trump publicó un video que incluía fragmentos de la ceremonia del lunes en su cuenta de TikTok. En el video, culpó a Biden y Harris por las muertes en el aeropuerto de Kabul.

Trump, como la mayoría de los candidatos presidenciales republicanos en las últimas décadas, ha ganado la mayoría de los votantes que han servido en el ejército, según las encuestas de salida. Pero su ventaja fue menor en su derrota en 2020 (54% a 44%) que cuando ganó esa parte del electorado (61% a 34%) al llegar a la presidencia en 2016.

Sus asesores han desestimado públicamente el informe de una interacción física en el cementerio y han acusado a los demócratas de ignorar el aniversario, que es el recordatorio más conmovedor de una retirada que fue políticamente perjudicial para Biden.

Una de las fotos que compartió el expresidente de Swift, vestida como el Tío Sam con un mensaje que decía “Taylor quiere que votes por Donald Trump”, fue generada con inteligencia artificial.

ANTE LAS CRÍTICAS, ARREMETEN CONTRA LOS DEMÓCRATAS

“Están tratando de ocultar el hecho de que solo había un comandante en jefe en Arlington el 26 de agosto”, dijo LaCivita. Señaló que Biden estaba de vacaciones y que Harris no visitó Arlington en el aniversario. Ambos emitieron declaraciones.

Ni Trump ni Harris, la candidata presidencial demócrata, sirvieron en uniforme. Sus compañeros de fórmula, el senador JD Vance, republicano por Ohio, y el gobernador Tim Walz, demócrata por Minnesota, sí lo hicieron.

La campaña de Harris se negó a hacer comentarios sobre el informe de un altercado en Arlington, pero su director de comunicaciones, Michael Tyler, lo abordó en una entrevista con CNN el miércoles.

"Francamente, creo que este episodio es bastante triste cuando todo está dicho y hecho", dijo Tyler. "Escuche, esto es lo que esperábamos de Donald Trump y su equipo. Donald Trump es una persona que quiere que todo gire en torno a Donald Trump. También es alguien que tiene un historial de denigrar y degradar a los miembros del servicio militar, aquellos que han dado el máximo sacrificio".

Un asesor de Trump que habló con NBC News señaló que hay una declaración firmada por cinco miembros de la familia de la Estrella Dorada y dos receptores de la Medalla Corazón Púrpura que estuvieron con Trump el lunes defendiéndolo en medio de la tormenta de fuego. Dijeron en la declaración que dieron su aprobación para que el camarógrafo y el fotógrafo de Trump capturaran esos momentos para que pudieran "apreciar estos recuerdos para siempre".

"Todo lo relacionado con el día fue por invitación de ellos", dijo esta persona. "No fue un evento de campaña. Fue un evento realizado por las familias de estas personas, e invitaron al comandante en jefe que ha demostrado constantemente un apoyo fuerte e inquebrantable para ellos y todos los miembros del servicio y sus familias".

Esta persona dijo que Trump estaba “agradecido” por la invitación y que demostraría “cuán comprometido está cuando regrese a la Casa Blanca para garantizar que las personas que fabricaron esa retirada insana y desastrosa rindan cuentas por ello”.

El personal de Trump y el personal de asuntos públicos del cementerio coordinaron los detalles de la planificación del evento al menos varios días antes, dijeron dos altos funcionarios de la campaña.

El miércoles, el conservador Daily Caller publicó un informe que decía que las familias de las víctimas de Abbey Gate inicialmente tuvieron problemas para lograr que se permitiera a Trump ingresar al cementerio con ellos.

Darin Hoover, el padre del sargento Darin “Taylor” Hoover, dijo a NBC News que escuchó a través de un enlace que trabajaba con las familias de Gold Star que había “mucho rechazo y disputas” entre el personal de Trump y el cementerio de Arlington, y que al expresidente podría no permitírsele ingresar.

Hoover dijo que él y Barnett llamaron al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, republicano por Texas, para ayudar a rectificar la situación. La oficina de McCaul le comunicó más tarde a Hoover que un grupo de congresistas, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, intervino para garantizar que Trump pudiera asistir.

En una declaración a NBC News, McCaul dijo que estaba "furioso" al saber que su solicitud estaba siendo "bloqueada".

"Inmediatamente pregunté qué podía hacer para ayudar y me comuniqué con el presidente Johnson para ver qué podía hacer", agregó. "Afortunadamente, el presidente Johnson y su equipo actuaron rápidamente y pudieron resolver la situación".

Un portavoz de Johnson confirmó a NBC News que intervino en el asunto. Ni la campaña de Trump ni el cementerio de Arlington respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el intercambio de opiniones del miércoles por la noche.

JUSTIFICACIONES CAUSAN MOLESTIAN INCLUSO A REPUBLICANOS

El manejo del episodio por parte de la campaña de Trump después de que se filtraran los detalles a los medios de comunicación generó algunas dudas entre los republicanos, en particular una declaración en la que el director de comunicaciones, Steven Cheung, dijo que "un individuo anónimo, que claramente sufría un episodio de salud mental, decidió bloquear físicamente a los miembros del equipo del presidente Trump durante una ceremonia muy solemne".

Un agente republicano, que habló bajo condición de anonimato, calificó la declaración de "muy poco profesional". Mientras tanto, un aliado de Trump dijo que el "comportamiento" descrito en el cementerio era "realmente fuera de lugar" para la campaña.

Durante años, Trump ha enfrentado acusaciones de mostrar falta de respeto a los veteranos y miembros del servicio.

A principios de este año, se burló del difunto senador John McCain, republicano por Arizona, por no poder levantar los brazos debido a las heridas que sufrió como prisionero de guerra. En 2015, también dijo que McCain no era un "héroe de guerra" porque "fue capturado".

"Me gusta la gente que no fue capturada", dijo en ese momento.

McCain, un veterano de la guerra de Vietnam, ganó reconocimiento nacional por su tiempo como prisionero de guerra en el infame "Hanoi Hilton", donde fue torturado.

En este ciclo, Trump también cuestionó por qué el esposo de Nikki Haley no estuvo con ella en la campaña electoral durante las primarias republicanas. El mayor Michael Haley estaba sirviendo en el extranjero en ese momento.

Este mismo mes, Trump describió la Medalla Presidencial de la Libertad, que es un honor civil, como "mucho mejor" que la Medalla de Honor, un honor militar, porque los destinatarios de esta última a menudo están muertos o gravemente heridos.

El exjefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijo el año pasado que su exjefe denigró a los veteranos y miembros del servicio como "tontos" y "perdedores", confirmando comentarios que se publicaron en The Atlantic años antes. Trump ha negado vehemente y repetidamente haber hecho tales comentarios.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, demócrata y veterano del ejército, señaló los comentarios de Trump sobre la Medalla de Honor y la Medalla Presidencial de la Libertad, y agregó que el episodio en el Cementerio Nacional de Arlington parecía ser una "continuación de algo que simplemente encuentro realmente problemático".

"Hay un ataque a quienes prestan servicio militar y una creciente politización y falta de respeto hacia quienes han elegido servir a este país", dijo.

Añadió que todavía quería conocer más detalles sobre lo que sucedió entre el personal de Trump y el funcionario del cementerio.

En su convención de la semana pasada, los demócratas criticaron a Trump por cuestiones militares, haciendo hincapié en un tema de patriotismo. El exsecretario de Defensa Leon Panetta dijo que Trump "no entiende el servicio y el sacrificio de nuestros militares" y que era el único presidente desde la Segunda Guerra Mundial que no ha "honrado a nuestros veteranos y sus sacrificios".

Pero para los republicanos, el episodio sirvió para arrojar más luz sobre lo que consideran uno de los mayores fracasos del gobierno de Biden en Afganistán, una pieza clave de su mensaje sobre la inestabilidad global en los últimos cuatro años.

“Los veteranos con los que hablo se sienten irrespetados y decepcionados, ciertamente con su comandante en jefe, en la dirección que ha tomado Estados Unidos militarmente”, dijo el representante estatal de Pensilvania Rob Mercuri, un veterano y candidato al Congreso en el Distrito 17, que es clave con una gran población de veteranos. “Lo único que diría sobre el presidente Trump es que su plan es proyectar fuerza. Mi opinión es que es muy importante volver a la Doctrina Reagan de la paz a través de la fuerza”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.