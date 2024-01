Demócratas de New Hampshire se dirigen a las urnas en primarias consideradas “sin sentido”

Mientras los republicanos de New Hampshire estarán atentos para ver si el expresidente Donald Trump obtiene una victoria decisiva en su primera primaria en el país este martes o pierde terreno frente a Nikki Haley, los demócratas querrán saber si sus primarias fueron tan “sin sentido” como advirtieron los líderes del partido nacional.

En el lado demócrata, el presidente Joe Biden aún no ha afrontado una contienda oficial.

El partido nacional designó las primarias de Carolina del Sur como las primeras de su temporada, un nuevo calendario que desbancó a Iowa y New Hampshire de sus preciados lugares al comienzo de las contiendas presidenciales. Si Iowa aceptó la degradación y la sustituyó por unas primarias por correo cuyos resultados no se conocerán hasta marzo, no fue así en New Hampshire.

El "Granite State" sigue adelante con sus dos primarias, desafiando a los demócratas nacionales, quienes en respuesta dijeron a los líderes del partido estatal que eduquen al público que su contienda “es un evento de preferencia presidencial no vinculante y no tiene sentido”.

POR QUÉ NEW HAMPSHIRE NO ES LA PRIMERA PRIMARIA DEMÓCRATA

Los líderes del partido dicen que elevar a Carolina del Sur refleja mejor la diversidad del país y otorga mayor importancia a las preferencias de los afroamericanos, pero los analistas políticos en New Hampshire ven una oportunidad para que Biden cultive una relación que ha sido particularmente importante para sus posibilidades políticas.

Los candidatos que obtienen un desempeño tan lamentable como el de Biden en New Hampshire en 2020 no suelen dar un giro a sus campañas y convertirse en presidentes, dijo Dante Scala, profesor de Ciencias políticas y Asuntos internacionales en la Universidad de New Hampshire.

“Así que, de repente, había un presidente en ejercicio que no tenía ninguna lealtad, ninguna razón especial para ser leal a New Hampshire y su lugar en el calendario”, dijo Scala. "Biden no le debía nada a New Hampshire y ciertamente actuó de esa manera".

Biden quedó en quinto lugar en New Hampshire en 2020, en una contienda ganada por el senador Bernie Sanders, el independiente del vecino Vermont. La candidatura presidencial de Biden se salvó dos semanas después gracias a su éxito en las primarias de Carolina del Sur, particularmente entre los votantes afroamericanos. El respaldo del representante de Carolina del Sur, James Clyburn, extercer demócrata de rango y principal afroamericano en la Cámara, se consideró clave.

"Nadie habla de ello delante de los micrófonos, pero todo el mundo sabe que se trata de Biden y Clyburn y Carolina del Sur y no de lo que es mejor para el orden de las cosas en el sistema de primarias", dijo Scott Spradling del Grupo Spradling, exdirector político de WMUR-TV en Manchester y comentarista de NBC 10 en Boston. “Existe una respuesta sorprendente en New Hampshire ante esta afirmación de que esto es por el bien de todos. Porque no lo es”.

LA RESPUESTA DEL ESTADO A LA DECISIÓN DEMÓCRATA

Neil Levesque, director del Instituto de Política de New Hampshire en el Saint Anselm College de Manchester, argumentó que Biden era un candidato débil que temía poner a prueba su presidencia en las primarias del estado. Biden ha tenido problemas en las encuestas y en una encuesta nacional de NBC en noviembre, obtuvo sólo un índice de aprobación de 40%, el más bajo de su presidencia, por su manejo de la política exterior y la guerra entre Israel y Hamas.

"El presidente decidió que quería que los jefes de partido y no los votantes eligieran quién iba a ser el candidato demócrata", dijo. "No quería competir en las elecciones".

"Es realmente una medida antidemocrática", dijo Levesque.

La ley del estado de New Hampshire exige que sus primarias sean las primeras en el país. Después de que el Comité Nacional Demócrata dijera a los demócratas estatales que sus primarias “no tendrían sentido” (y que se negaría a otorgar delegados en función de sus resultados), la oficina del fiscal general de New Hampshire envió una carta de cese y desistimiento. El presidente del partido estatal, Ray Buckley, dijo que los demócratas simplemente estaban cumpliendo con la ley de New Hampshire.

“Bueno, es seguro decir que en New Hampshire el Comité Nacional Demócrata es menos popular que los Yankees [de Nueva York]”, dijo en un comunicado.

Buckley dijo que esperaba una gran participación en las primarias, aunque los comentaristas predijeron confusión cuando los votantes intentaron escribir el nombre de Biden.

En cuanto al futuro de las primarias, algunos residentes esperan que la decisión se revierta en futuras elecciones presidenciales. Los residentes de New Hampshire están dispuestos a hacer preguntas inteligentes a los candidatos y a investigar, dijo Spradling. Es un estado pequeño en el que todos los candidatos pueden permitirse el lujo de hacer campaña y que permite a los votantes independientes marcar la diferencia, afirmó.

Levesque dijo que las primarias reflejan un esfuerzo serio de investigación de votantes comprometidos y acostumbrados a descartar candidatos débiles. "Esto no se trata sólo de los malhumorados votantes de New Hampshire", dijo.

Pero Scala cuestionó si el estado sería capaz de defender la recuperación de las primeras primarias del país, dada la diversidad del país. La Liga de Mujeres Votantes señala que aproximadamente 89% del estado es blanco, en comparación con el 59% del país en su conjunto. ¿Dónde encontraría New Hampshire aliados dentro del Partido Demócrata para el cambio?, preguntó Scala. Y dentro del estado, dijo, esperaría resistencia a cambiar la ley que exige que los funcionarios estatales garanticen que las primarias sean las primeras.

"¿Cuál sería el argumento de los demócratas de New Hampshire para esencialmente revertir una decisión ahora?" preguntó.

QUÉ SE ESPERA DE LAS PRIMARIAS DEMÓCRATAS

Con Biden en la Casa Blanca, los demócratas podrían haber esperado una temporada más tranquila incluso si sus primarias todavía estuvieran en lo más alto del calendario del partido nacional y el nombre de Biden apareciera en la boleta. Los rivales demócratas más conocidos de Biden en las primarias, el representante Dean Phillips de Minnesota y la autora Marianne Williamson, no parecen haber ganado terreno en el estado.

"Hasta ahora no hay nada en las encuestas que sugiera que haya un aumento para Dean Phillips", dijo Scala. "Pero es una situación extraña y es difícil de evaluar".

Solo una cuarta parte de los probables votantes demócratas dijeron que estarían entusiasmados con una nominación de Biden y desaprobaron su desempeño como presidente, según una encuesta del 17 de noviembre de 2023 del Centro de Encuestas de la Universidad de New Hampshire. Pero Trump es aún más impopular entre este grupo, y casi dos tercios dijeron que planeaban ir en nombre de Biden para las primarias.

ESFUERZOS DE ESCRIBIR EL NOMBRE DE BIDEN EN LA BOLETA

De hecho, los demócratas del estado han organizado una campaña por escrito para tratar de garantizar que sus primarias reciban atención nacional incluso cuando el nombre de Biden no aparece en la boleta.

"Creo que es realmente importante que enviemos un mensaje a nivel nacional", dijo a NBC Matt Wilhelm, líder demócrata de la Cámara de Representantes de New Hampshire, a principios de este mes. “Todos los candidatos republicanos están aquí, por lo que tendrán una historia proveniente de New Hampshire. Es importante que los demócratas también lo hagan”.

La campaña de Biden dice que no participa en el esfuerzo. Pero algunos analistas acusan a Biden de tratar de tener ambas cosas, omitiendo oficialmente New Hampshire en favor de Carolina del Sur, pero permitiendo que sus sustitutos defiendan su reelección.

Aunque Biden no ha hecho campaña en el estado, los miembros de su gabinete han realizado varias visitas en las semanas previas a las primarias. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, llegó para hablar sobre proyectos de infraestructura y la Ley Bipartidista de Infraestructura de Biden, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, vino para discutir la eficiencia energética y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, hizo una parada en diciembre, entre otros.

Eli Rosenberg contribuyó a este artículo.