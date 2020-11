En Pensilvania: Filadelfia y los suburbios podrían decidir la elección

Pensilvania es el centro de las miradas en medio de la contienda presidencial del 2020 y es Filadelfia, con sus suburbios, el epicentro de las preguntas porque allí se podría definir la historia de estas elecciones. La palabra que tendrán los condados Delaware, Chester, Montgomery y Bucks tiene un peso preponderante en este noviembre.

Desde 2008, los demócratas han perdido terreno en todo el estado, y los antiguos condados azules de Luzerne, Erie y Northampton se volvieron rojos en el 2016. Si bien la ciudad de Pittsburgh se ha asegurado de que el condado de Allegheny siga siendo demócrata confiable, ese condado en el oeste de Pensilvania se ha rodeado cada vez más por un mar de rojo. Ese no ha sido el caso en la parte sureste del estado.

En una parada de campaña en el estado a principios de octubre, el presidente prácticamente pidió apoyo a los suburbios de Pensilvania, especialmente a las mujeres de esas áreas. "Mujeres de los suburbios, ¿puedo por favor gustarles?" dijo.

Pero mientras el presidente intenta cortejar a los votantes allí, Biden tampoco puede dar por sentado el sureste de Pensilvania.

Filadelfia marca el tono

En cada una de las últimas tres elecciones presidenciales, más de uno de cada tres votantes de Pensilvania emitieron su voto en Filadelfia y los cuatro condados circundantes de Delaware, Chester, Montgomery y Bucks.

Esa es una parte significativa del electorado en un estado que ha tenido más registros de votantes republicanos que demócratas en los últimos cuatro años y que Trump ganó en 2016 por menos del 1%.

De alguna manera, pone muchas de las esperanzas del Partido Demócrata de ganar Pensilvania el 3 de noviembre en las espaldas de los votantes en Filadelfia y sus suburbios inmediatos.

Lo que impulsa a Biden es la desaprobación de los votantes del manejo de Trump del brote de coronavirus, las preocupaciones sobre la atención médica asequible, así como los cambios demográficos en los suburbios, donde la retórica de la ley y el orden del presidente no resuena tanto como él quisiera, e incluso podrían estar conduciendo a los votantes hacia Biden, según el director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth, Patrick Murray.

La última encuesta de Monmouth muestra que Biden lidera a Trump por 12 puntos entre todos los votantes registrados, y entre 8 y 11 puntos entre los votantes probables.

Cuando la hija de Miller de 18 años, Ava Black, se retiró para emitir su primer voto presidencial por Biden, Miller expresó su propio desdén por la retórica del presidente, calificándola de "cómica".

Y ella no estaba sola.

“Cuando expresas retórica negativa y tomas acciones negativas, eso crea una atmósfera negativa en el país. Y no lo necesitamos. Somos mejores que eso ”, dijo Edward Wiggins, un jubilado de 74 años que votó por Biden.

En su vecindario, Wiggins no ve las hordas de criminales quemando ciudades sobre las que el presidente Trump ha advertido, ni tampoco Edward King, de 57 años, ni William Tate, de 73.

“Solo está tratando de asustar a la gente”, dijo Tate.

Pero lo que sí ven son los efectos de la pandemia de coronavirus.

Miller fue despedido hace tres meses y ha visto a familiares hospitalizados. Black está comenzando virtualmente su primer año de universidad. King tiene que cuidar de sus nietos mientras trata de enseñarles a leer mientras asisten a clases virtuales. Wiggins culpa al virus de que su tío no pudiera vivir para ver su cumpleaños número 100, dado que perdió la batalla con otra enfermedad en el momento en que la pandemia obligó a cerrar las instalaciones donde se alojaba.

Para Wiggins, todo esto subraya su creencia de que Trump "no es el hombre adecuado para el trabajo".

“Dijo que no quería molestar a la gente. Dijo que no quería que la gente entrara en pánico ”, dijo Wiggins, en alusión a que el presidente admitió al reportero Bob Woodward que engañó al público sobre la gravedad del COVID-19.

"Dijo que quería mantener a la gente tranquila", dijo Wiggins. "Bueno, la gente es todo menos tranquila".

Sin embargo de esto, también hay señales preocupantes para los demócratas.

Por un lado, pueden tener una ventaja en el registro de votantes en todo el estado, aproximadamente 4.22 millones registrados en su partido en comparación con alrededor de 3.53 millones de republicanos, pero lo mismo también sucedió en 2016, cuando Trump ganó. Es más, los republicanos se han comido el liderazgo de los demócratas.

En 2016, los demócratas lideraron a los republicanos por unos 916 mil votantes. Al 23 de octubre de este año, esa ventaja se redujo a unas 689 mil personas, ya que los republicanos agregaron más de 235 mil a sus listas de votantes.

“Lo cortaron exponencialmente. Quiero decir, es una diferencia de 200.000 votos con respecto a lo que era en 2016 ”, dijo Charlie Gerow, un operativo y estratega republicano. “Quiero decir, esa es una ciudad pequeña. Eso no puede ser subestimado por nadie".

En la forma en que lo ve Gerow, los votantes están desanimados por lo que él describió como una "deriva de extrema izquierda" por parte de Biden y su partido, y están motivados por la política exterior de Trump y su historial económico.

Algunos demócratas, como Brendan Welch, director de comunicaciones del Partido Demócrata de Pensilvania, dicen que el aumento de republicanos registrados se debe al menos en parte a las personas mayores que fueron demócratas registrados hace mucho tiempo, pero que han votado sistemáticamente a los republicanos y solo recientemente han hecho oficial su cambio de partido.

Gerow predice otra estrecha victoria para Trump en Pensilvania, aunque con un margen ligeramente mayor que en 2016 debido al altísimo nivel de entusiasmo de los votantes por Trump.

Pero tampoco hay escasez de entusiasmo entre los demócratas, como lo demuestra la llamada ola azul que arrastró a los candidatos demócratas al Congreso durante las últimas elecciones de mitad de período.

Esas victorias también llegaron al nivel local.

Si bien el condado de Delaware ha tendido a votar en azul durante las elecciones presidenciales, las oficinas a nivel de condado todavía estaban bajo el control republicano hasta que las últimas elecciones intermedias produjeron el primer cambio desde la Guerra Civil. Además, el rival demócrata para el Fiscal de Distrito del Condado de Delaware, Jack Stollsteimer, venció a la moderada republicana Kat Copeland.

Los demócratas también tomaron el control de las juntas del condado en los condados de Chester y Montgomery. En Filadelfia, que ya era un bastión demócrata, los republicanos perdieron uno de los dos escaños generales del Concejo Municipal que aún controlaban ante un candidato progresista de un tercer partido.

Welch dijo que su partido ha llevado a cabo una campaña estatal que “no da por sentada una sola región” y verá avances en las áreas rurales el día de las elecciones. Pero también reconoció el papel fundamental de los suburbios del sureste.

"Estamos muy animados", dijo Welch. “Creo que, objetivamente, los demócratas han tenido algunas victorias realmente fuertes en la región de Filadelfia, particularmente en los suburbios, durante varios años. Hay toneladas de nuevos votantes allí ".

En la región de Filadelfia de cinco condados, los demócratas han ganado más de 72,000 votantes registrados desde 2016. Mientras tanto, los republicanos han perdido más de 7,500 en esos condados durante ese mismo tiempo.

La diferencia de aproximadamente 64,500 personas en votantes registrados entre demócratas y republicanos dentro de la región de Filadelfia puede parecer pequeña en comparación con los más de 6.1 millones de residentes de Pensilvania que votaron en la carrera presidencial de 2016, pero la cifra es crítica en un estado que Trump ganó solo por unos 44,000 votos.

Gerow también señaló la importancia de la región en las posibilidades de reelección de Trump.

"Realmente, la clave para los republicanos en todo el estado es simplemente mantener bajos los números en Filadelfia y en los condados de cuello que rodean Filadelfia", dijo. “Si, por ejemplo, en el condado de Delaware … Trump y los republicanos pueden salir de allí con tal vez una división de 60-40, él ganará en todo el estado. Si hay un deslizamiento en el condado de Delaware, digamos 75-25, será muy difícil para el presidente Trump ganar en todo el estado ".

Entonces, ¿los demócratas podrán atraer a sus votantes y abrumar a los republicanos en 2020? ¿O Trump, como en 2016, entusiasmará a su base y pondrá suficientes demócratas en su columna para llevar una vez más a Pensilvania?

Tal como lo ve Tate, los vientos pueden estar comenzando a cambiar una vez más. Tiene amigos republicanos que están con Trump, pero también conoce a algunos que abandonan el barco.

“Bueno, he hablado con un par de personas y no volverán a votar por él, ya sabes, porque no les gustó lo que está haciendo”, dijo Tate. "Muchos republicanos no son estúpidos y no quieren volver a ver sus cosas".