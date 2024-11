Elecciones en California: qué esperar y resultados de las contiendas estatales a presidencia y Senado

Si bien California puede ser sólidamente demócrata en las batallas presidenciales, un puñado de contiendas competitivas en el estado podrían determinar si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los votantes también emitirán su voto en una contienda por el Senado de Estados Unidos y en 10 propuestas estatales, además de para la presidencia y la legislatura estatal.

En la parte superior de la papeleta, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris —quien es californiana— competirá contra el expresidente republicano Donald Trump y buscará ganar los 54 votos del Colegio Electoral del estado. Ningún candidato presidencial republicano ha ganado el estado desde 1988.

Si bien la delegación del Congreso del estado es mayoritariamente demócrata, tiene alrededor de media docena de contiendas competitivas por la Cámara de Representantes, y en 2022 una victoria en una de ellas le dio al Partido Republicano la mayoría en el cuerpo legislativo. Las contiendas más destacadas de este año incluyen a dos republicanos en el Valle Central —una zona agrícola—, a otros tres republicanos en el sur de California, y un escaño demócrata vacante. Una de las rutas más claras para que los demócratas recuperen la Cámara Baja es conseguir varios escaños republicanos en estados amigables como California y Nueva York.

Probablemente tomará días o quizá semanas el saber quién ganó en algunos distritos debido a la lentitud con la que California cuenta los votos. El proceso prolongado comienza con un informe inicial que refleja los votos emitidos antes del día de las elecciones.

Los candidatos para ocupar el escaño del Senado que ocupó durante mucho tiempo la difunta demócrata Dianne Feinstein son el representante demócrata Adam Schiff y el exbeisbolista republicano Steve Garvey. Se presentan en dos elecciones separadas: una para el mandato completo de seis años y la otra para las semanas restantes del mandato no expirado de Feinstein. Laphonza Butler —la demócrata designada para cubrir la vacante de Feinstein— no se postuló para reemplazarla.

Los votantes también decidirán sobre una serie de propuestas, incluida una que endurecería los castigos por cargos recurrentes de drogas y de robo.

En la Legislatura estatal, la mitad de los 40 escaños del Senado estatal de California y la totalidad de los 80 escaños de la Asamblea estatal se decidirán en las elecciones. Los demócratas tienen supermayorías desproporcionadas en ambas cámaras.

Los residentes de Oakland decidirán si destituyen al alcalde Sheng Thao.

A continuación, se muestra un vistazo a lo que se puede esperar en las elecciones de 2024 en California:

Día de las elecciones

5 de noviembre.

Hora de cierre de urnas

8:00 p.m.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

54, otorgados al ganador estatal.

Las principales contiendas

Presidente: Harris (Partido Demócrata) vs. Trump (Partido Republicano) vs. Robert F. Kennedy Jr. (Partido Independiente Estadounidense) vs. Jill Stein (Partido Verde) vs. Chase Oliver (Partido Libertario) vs. Claudia De la Cruz (Partido Paz y Libertad).

Senado de Estados Unidos: Schiff (Partido Demócrata) vs. Garvey (Partido Republicano).

Distrito congresional 13: Representante John Duarte (Partido Republicano) vs. Adam Gray (Partido Demócrata).

Distrito congresional 22: Representante David Valadao (Partido Republicano) vs. Rudy Salas (Partido Demócrata).

Distrito congresional 27: Representante Mike García (Partido Republicano) vs. George Whitesides (Partido Demócrata).

Distrito congresional 45: Representante Michelle Steel (Partido Republicano) vs. Derek Tran (Partido Demócrata).

Otras contiendas de interés

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal, Fiscal de Distrito de Los Ángeles, alcalde de San Francisco y destitución del alcalde de Oakland.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Joe Biden (Partido Demócrata) obtuvo el 63% de los votos, mientras que Donald Trump (Partido Republicano), el 34%.

Votantes registrados

Votantes registrados: 22,310,352 al 6 de septiembre de 2024. Alrededor del 46% son demócratas, aproximadamente 25% son republicanos y el 22% no tiene preferencia partidista.

Participación electoral

Fue del 78% de los votantes registrados en noviembre de 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 87% del total de votantes.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: aproximadamente el 88% del total de votantes.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Primeros votos informados en noviembre de 2020: 8:04 p.m.

Para las 9:00 p.m., se había informado aproximadamente el 54% del total de los votos emitidos.

¿Cómo seguir mi boleta electoral?

La oficina del Secretario de Estado de California dijo que los votantes pueden hacer un seguimiento de una boleta que enviaron por correo o entregaron en un lugar de entrega registrándose en WheresMyBallot.sos.ca.gov para recibir alertas de estado por mensaje de texto, correo electrónico o voz.

Se le preguntará por su nombre,apellido, fecha de nacimiento y código postal para obtener la información de cuándo fue recibida y contabilizada la boleta electoral.