Dos medidas en boleta electoral causan controversia en el condado de Orange

Algunos conservadores pueden argumentar que California es uno de los estados más liberales de la nación, pero el condado de Orange se encontró en medio de guerras culturales por la identificación de género y la inclusión LBGTQ+ en 2023.

Algunos votantes podrán opinar sobre un par de cuestiones divisivas. el 5 de marzo.

Elección revocatoria del Distrito Escolar Unificado del Condado de Orange

Algunos votantes verán una opción para eliminar a dos miembros conservadores de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado del Condado de Orange (OUSD), que sirve a Orange, Villa Park, así como a partes de Anaheim, Garden Grove y Santa Ana.

Quién: Rick Ledesma y Madison Miner se enfrentan a un intento revocatorio por parte de un grupo de padres, profesores y miembros de la comunidad.

Por qué: Los defensores de la medida acusan a Ledesma y Miner de ser responsables de una serie de decisiones controvertidas que incluyen:

despedir al entonces superintendente Gunn Marie Hansen y a la superintendente adjunta Cathleen Corella sin ninguna explicación al público;

implementar una política que requiere que los empleados de la escuela notifiquen a los padres si los niños desean ser identificados como un nuevo género;

suspender temporalmente la biblioteca digital del distrito por libros que consideraron inapropiados; y

emitir una prohibición de exhibir la bandera del orgullo en las escuelas.

Lo que dicen los oponentes: Quienes están detrás de No OSUD Recall afirman que la campaña tiene motivaciones políticas para destituir a los miembros conservadores de la junta. Afirman que quienes respaldan la destitución quieren “reemplazar la educación por el adoctrinamiento”.

Medida 2 de Huntington Beach

Qué: La propuesta busca que solo ciertos tipos de banderas se exhiban en propiedades gubernamentales en la ciudad de Huntington Beach: la bandera estadounidense, la bandera de POW/MIA, la bandera del estado de California, la bandera de la ciudad de Huntington Beach, la bandera del condado de Orange, o cualquiera de las banderas de las seis ramas del servicio militar.

Excepciones: Durante los Juegos Olímpicos de Verano, el alcalde está autorizado a ordenar la exhibición de las banderas olímpicas oficiales durante cuatro semanas antes de las fechas de los juegos y hasta dos semanas después del evento internacional. Se pueden ondear otras banderas si todos los miembros del Ayuntamiento de Huntington Beach aprueban la decisión.

Lo que dicen los opositores: La Medida 2 sería culturalmente excluyente o discriminatoria, según los críticos, porque no se permitiría la bandera LGBTQ+ ni otras banderas nacionales durante los meses del patrimonio cultural. Los críticos también señalan que la bandera de POW/MIA no es una bandera del gobierno.

