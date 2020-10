¿Cuándo y dónde puede votar antes del día de las elecciones en el sur de California?

Lo que debes saber Las oficinas electorales del condado están abiertas para la votación en persona.

Los centros de votación estarán abiertos a finales de octubre.

Las boletas de votación por correo se enviarán a todos los votantes registrados en California.

Los votantes del sur de California pueden emitir su voto en persona en las oficinas electorales del condado y otros lugares antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Deberá consultar con la oficina electoral de su condado que se indica a continuación. También estarán disponibles ubicaciones seguras de buzones de votación.

En cuanto a las boletas por correo, se enviarán a los votantes la semana del 5 de octubre. Según una orden emitida por el gobernador, las oficinas de elecciones del condado de California enviarán las boletas por correo a todos los votantes registrados.

Buzones de entrega de voto por correo del condado de Los Ángeles

Condado de Los Ángeles

La votación en la oficina de registro y registro del condado comienza el 5 de octubre.

Los centros de votación selectos estarán abiertos para la votación en persona el 24 de octubre. Todos los lugares estarán abiertos a partir del 30 de octubre. Los centros estarán abiertos de 10 a.m. a 7 p.m.

El condado también tiene una lista de ubicaciones de 400 buzones de votación por correo.

Más información: Oficina de registro y registro del condado de Los Ángeles.

Condado de Orange

Hay algunas opciones para la votación anticipada en persona en el condado de Orange: centros de votación, ubicaciones móviles y el súper sitio en el Centro Honda.

Los centros de votación emergentes abren el 24 de octubre. Los lugares de votación anticipada, incluido el Centro Honda en Anaheim, estarán abiertos para la votación y la entrega de boletas el 30 de octubre.

Haga clic aquí para obtener una lista de ubicaciones seguras de buzones de votación.

Más información: Registro de votantes del condado de Orange.

Condado de Riverside

La votación en la oficina de registro de votantes comienza el 5 de octubre de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. La oficina estará abierta el 24 de octubre de 9 a.m. a 4 p.m. y durante los tres días anteriores al día de las elecciones de 9 a.m. a 5 p.m.

Otros sitios estarán abiertos del 23 al 25 de octubre de 10 a.m. a 4 p.m.

Haga clic aquí para obtener una lista de ubicaciones de entrega de boletas.

Más información: Registro de votantes del condado de Riverside.

Condado de San Bernardino

La votación comienza el 5 de octubre en la oficina de registro del condado, y otros lugares abrirán una semana antes del día de las elecciones.

Más información: Oficina de Elecciones del Condado de San Bernardino.

Condado de Ventura

Los lugares de votación anticipada abren el 31 de octubre en el condado de Ventura. Haga clic aquí para obtener una lista de ubicaciones de buzones de votación.

Más información: Registro de votantes del condado de Ventura.

Votación el día de las elecciones

El día de las elecciones, puede votar en persona o dejar su boleta por correo de 7 a.m. a 8 p.m. Según el código electoral de California, los votantes que están en fila para el momento en que cierran las urnas deben poder emitir su voto.

Las boletas enviadas por correo deben de estar selladas a más tardar el 3 de noviembre.