Contiendas por la Cámara de Representantes de EEUU sin decidir en el Sur de California

Lo que debes saber Las contiendas competitivas por la Cámara de Representantes siguen sin decidirse en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

Las contiendas del Sur de California podrían desempeñar un papel en la determinación del equilibrio de poder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Para aumentar la incertidumbre, varios republicanos de California representan distritos que el presidente Biden ganó en 2020.

Cinco de las seis contiendas clave para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el Sur de California que podrían inclinar la balanza de poder siguen sin decidirse casi una semana después del día de las elecciones.

Durante el fin de semana, se contaron más votos en contiendas competitivas por la Cámara de Representantes, incluida una separada por 1 punto porcentual, en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

Hasta el lunes por la mañana, el control sobre la Cámara de Representantes de Estados Unidos todavía está en juego. Hay un puñado de contiendas por la Cámara en todo el país que aún no se han declarado.

Se proyectaba que los republicanos ganarían el control del Senado el miércoles.

Si bien los demócratas ocupan todos los cargos estatales importantes y superan en número a los republicanos registrados en California 2 a 1, hay focos de fuerte apoyo para los candidatos republicanos en partes del sur de California. Para aumentar la incertidumbre, varios republicanos de California representan distritos que el presidente Biden ganó en 2020, lo que convierte a la región en un jugador impredecible en la composición de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están en juego en las elecciones de 2024. Al entrar en el día de las elecciones, los republicanos tenían 220 miembros frente a los 212 de los demócratas. Había tres vacantes.

A continuación les mostramos los resultados actualizados el lunes por la mañana.

El demócrata Whitesides tiene una pequeña ventaja

George Whitesides, el exdirector ejecutivo de Virgin Galactic, tenía una pequeña ventaja en este distrito al norte de Los Ángeles, según los resultados de la madrugada del lunes.

El representante Mike García ganó el escaño en 2022 por 6 puntos porcentuales sobre la demócrata Christy Smith y se mantuvo para avanzar desde las primarias de marzo. Whitesides terminó segundo en las primarias y tuvo el 50,9 por ciento de los votos contados la madrugada del lunes en uno de los cinco distritos de California que votaron por Joe Biden en 2020. García se situó en el 49,1 por ciento.

Es un distrito que favoreció al republicano Brian Dahle por un ligero margen sobre el gobernador Gavin Newsom en las elecciones a gobernador de 2020.

García, que sirvió en la marina de Estados Unidos y en la Reserva de la Marina de Estados Unidos, fue elegido por primera vez en una elección especial en 2020. La elección especial se convocó después de que la demócrata Katie Hill, que derrotó a un republicano en 2018, renunciara debido a un escándalo sexual. Ganó la reelección sobre Smith en 2022, con el 53,2 por ciento frente al 46,8 por ciento.

Whitesides se desempeñó como jefe de personal de la NASA en la administración Obama.

El distrito en el norte del condado de Los Ángeles incluye Santa Clarita, Lancaster, Palmdale y otras comunidades del alto desierto.

La representante republicana Young Kim defiende su escaño en la Cámara de Representantes

La representante republicana Young Kim regresará para un tercer mandato después de ganar el distrito hace dos años por 14 puntos porcentuales. NBC News proyectó a Kim como la ganadora en su carrera contra el excapitán de bomberos y presidente del sindicato Joe Kerr la semana pasada.

Kim es una de las tres mujeres coreano-americanas que fueron las primeras elegidas para el Congreso en 2020 y sirvió en la Asamblea de California durante dos años. Kerr no tuvo éxito en su candidatura para 2022 por un escaño en el Senado estatal y en la Junta de Supervisores del Condado de Orange en 2018.

Hasta el lunes, Kim tenía el 55,9 por ciento de los votos frente al 44,1 por ciento de Kerr.

El distrito incluye partes de los condados de Orange, San Bernardino y Riverside. Las comunidades de Aliso Viejo, Corona, Chino Hills, Lake Forest, Mission Viejo, Rancho Santa Margarita, Tustin y Villa Park en el Distrito 40.

El presidente Biden ganó el distrito por un estrecho margen en 2020. Los republicanos registrados superan en número a los demócratas en el distrito por un margen del 38 por ciento al 34 por ciento, a partir de septiembre.

El representante republicano Calvert amplía su estrecha ventaja

El representante republicano Ken Calvert tenía una ventaja de casi 3 puntos porcentuales el lunes por la mañana en la carrera por el distrito congresual del condado de Riverside.

La carrera es una revancha entre el veterano representante y el demócrata Will Rollins. Los dos estaban separados por menos de 5 puntos porcentuales en las elecciones de 2022.

Calvert es el republicano con más años de servicio en la delegación del Congreso de California, habiendo ocupado su escaño en este distrito al este de Los Ángeles desde 1993. Rollins, un ex fiscal federal, tiene otra oportunidad de desbancar al titular en noviembre.

Cabe destacar: Palm Springs se ha añadido a este distrito desde la última elección.

El distrito también incluye Menifee, Lake Elsinore, Rancho Mirage, la mayor parte de Corona y Palm Desert.

La representante republicana Steel lidera una reñida contienda por el distrito 45 de la Cámara de Representantes

La representante republicana Michelle Steel lideraba al demócrata Derek Tran (51,1 por ciento frente al 48,9 por ciento) el lunes por la mañana en el distrito 45 del Congreso del condado de Orange.

Steel avanzó fácilmente en las primarias en su carrera contra cuatro demócratas, incluido Derek Tran, un veterano y abogado de derechos civiles que quedó en segundo lugar en las primarias. Tran sólo obtuvo el 16 por ciento de los votos frente al 55 por ciento de Steel en las concurridas primarias.

Este distrito apoyó a Joe Biden para presidente en 2020, pero votó por el republicano John Cox en lugar de Gavin Newsom en las elecciones a gobernador de 2018. Los demócratas registrados superan en número a los republicanos, pero Steel derrotó a un demócrata en 2020 antes de ganar la reelección en 2022.

El distrito 45, que reeligió a Steel con el 52,4% de los votos en 2022, incluye partes de los condados de Orange y Los Ángeles. El distrito incluye Garden Grove, Westminster, Buena Park y Artesia. Partes de Brea, Lakewood, Fullerton y Yorba Linda están en el distrito que tiene forma de C y rodea Anaheim.

El demócrata Min toma una ligera ventaja en el Distrito 47 de la Cámara de Representantes

Este distrito, que alguna vez fue sólidamente republicano y se extiende desde las playas de Huntington y Newport en la costa del condado de Orange y hacia el interior hasta Irvine, es el único escaño abierto en la Cámara de Representantes entre las contiendas más competitivas de California. El escaño fue dejado vacante por Katie Porter, quien se postulaba para el Senado, pero no avanzó desde las primarias de marzo y no busca la reelección.

Scott Baugh, quien perdió ante Porter por menos de 4 puntos porcentuales en 2022, y el senador estatal demócrata Dave Min están en una carrera reñida, en la que Min tiene una ventaja de 1 punto porcentual a primera hora del lunes.

Baugh ganó las primarias con el 32 por ciento de los votos. Min quedó en segundo lugar con poco menos del 26 por ciento y los votos restantes se dividieron entre otros candidatos.

El distrito había estado representado por republicanos desde el momento de su creación hasta que Porter derrotó a la entonces representante Mimi Walters en 2018.

El representante demócrata Levin lidera la defensa del escaño en la Cámara de Representantes del Distrito 49

El representante demócrata estadounidense Mike Levin obtuvo el 51,7 por ciento de los votos en su intento de defender su escaño en este distrito del sur de California que incluye partes de los condados de Orange y San Diego. El republicano Matt Gunderson, propietario de un concesionario de automóviles que fracasó en su intento de llegar al Senado estatal en 2022, obtuvo el 48,3 por ciento.

Los votantes eligieron a Levin en 2018 para reemplazar al republicano Darrell Issa, quien desde entonces ha regresado al Congreso en un distrito vecino. Desde entonces, Levin ha sido reelegido dos veces: por seis puntos en 2020 y por cinco puntos en 2022.

Las ciudades del distrito incluyen Oceanside, Carlsbad, Encinitas y las comunidades del sur del condado de Orange de San Clemente, Dana Point, San Juan Capistrano, Laguna Niguel y Ladera Ranch.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.