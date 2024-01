Chris Christie suspende su campaña por la nominación republicana

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendió este miércoles su arriesgada campaña presidencial el miércoles.

El anuncio lo hizo el propio Christie en un acto en Windham, New Hampshire. "Está claro para mi que no hay un camino hacia adelante por lo que estoy suspendiendo mi campaña", dijo el exgobernador.

La decisión elimina al crítico más destacado y consistente de Trump que estaba en las primarias republicanas, con Christie soportando abucheos en los debates del Partido Republicano cuando se mantuvo firme en su mensaje contra el expresidente.

Pero la salida de Christie también puede impulsar a Nikki Haley, quien también ha criticado selectivamente a Trump y ha estado luchando por un grupo similar de votantes moderados en New Hampshire.

Haley y Christie han tenido un desempeño superior entre los autodenominados independientes en las encuestas antes de las primarias abiertas del 23 de enero en New Hampshire.

Christie se había resistido a los llamamientos para que abandonara sus estudios y dejara espacio para que Haley aumentara aún más su apoyo en los últimos días, argumentando que estaba dañando su candidatura al complacer a diferentes audiencias y al negarse a descartar convertirse en compañera de fórmula de Trump.

Un donante de Christie dijo que la campaña habló con él esta semana sobre la organización de eventos para recaudar fondos y que la semana pasada tuvieron una llamada de finanzas en la que discutieron sobre eventos para recaudar fondos en ambas costas. El mensaje fue "todos los sistemas funcionan", dijo el donante.

El precandidato republicano participó del debate republicano en Miami.

Pero quedó claro que algunos votantes primarios republicanos anti-Trump estaban teniendo problemas para seguir con Christie cuando Haley emergió como la principal amenaza para Trump en New Hampshire.

“Mi corazón quiere votar por la gobernadora Christie, pero mi cerebro me dice que vote por Nikki Haley”, dijo el martes a NBC News el republicano de New Hampshire Greg Leach, de 49 años, después de asistir a un ayuntamiento de Christie.

Dijo que su decisión se basa en las cifras de las encuestas actuales. Considera que Haley está “a poca distancia de Trump”.

“Quiero votar por Christie, pero siento que en este momento mi voto sería en vano y, en cierto sentido, un voto por Trump”, dijo Leach.

La misión de Christie ha sido clara desde el inicio de su campaña: enfrentarse a Trump.

Fue tanto una estrategia de campaña como los ingredientes para una gira de redención personal, después de que Christie fuera uno de los primeros gobernadores en respaldar a Trump durante las primarias de 2016.

Lo que dijo la precandidata republicana.

Luego, Christie apoyó a Trump durante toda su presidencia, solo para romper con él después de las elecciones de 2020 y las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral que culminaron en los disturbios en el Capitolio del 6 de enero.

Christie se disculpó por respaldar a Trump durante la campaña, incluso en un anuncio digital.

Christie centró la mayor parte del esfuerzo detrás de su estrategia de enfrentarse a Trump en New Hampshire, pensando que Iowa, más conservadora, no sería tan receptiva a su mensaje entre los estados con votación anticipada. No puso un pie en Iowa durante su campaña.

En los foros públicos y durante los debates, Christie habló repetidamente sobre por qué cree que sería peligroso que Trump volviera a ser presidente y criticó a otros candidatos por no hacer lo mismo.

Durante el cuarto debate presidencial republicano en diciembre, Christie criticó a Haley, al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y al empresario Vivek Ramaswamy, diciendo: “Hemos tenido a estos tres, actuando como si la contienda fuera entre nosotros cuatro. El quinto tipo que no tiene las agallas para presentarse y quedarse aquí”.

“Estoy en esta contienda porque es necesario decir la verdad. No está en forma”, dijo Christie, y luego agregó que “no hay un problema mayor en esta carrera”.

Christie estaba lanzando nuevos anuncios de televisión con un tema similar el martes. En un nuevo anuncio, Christie miró directamente a la cámara y dijo: “La mayoría de los demás candidatos en esta carrera están tratando de mirar a la gente a los ojos y descubrir lo que quieren escuchar. Miro a las personas a los ojos y sé que, en última instancia, la verdad es lo que necesitan escuchar y lo que merecen escuchar”.

Trump no fue el único tema de la campaña de Christie: también habló a menudo sobre la adicción, retomando un tema importante de su campaña de 2016, cuando se volvió viral al hablar de perder a un amigo por una sobredosis.

Pasó mucho tiempo visitando centros de recuperación en New Hampshire y pronunció un discurso sobre la política de adicciones en diciembre.

Sin embargo, la posición de Trump y Christie sobre él dominó su tiempo en la carrera.

Christie también atacó a Trump al hablar regularmente sobre la importancia del carácter.

En un evento de Rochester, New Hampshire, el martes, mencionó a una niña entre la audiencia que le había hecho una pregunta y dijo: "Quiero que su familia pueda señalar la Casa Blanca nuevamente y decir: 'Sé así'. persona.'"

Como resultado, Christie no obtuvo mucho apoyo nacional dentro del Partido Republicano. Pero sí se aferró a una porción de votantes en New Hampshire, aunque el codiciado respaldo del gobernador republicano Chris Sununu recayó en Haley.

Durante una reunión en Hooksett, New Hampshire, a principios de diciembre, Christie dijo a una multitud de votantes que nadie le estaba rogando que dirigiera este ciclo electoral.